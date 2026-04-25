CCXP | ¡Explota la locura geek! CCXP México 2026 arranca con todo junto a Azteca 7

El primer día de CCXP México 2026 se vivió con gran entusiasmo, donde Azteca 7 tuvo una destacada presencia en sus distintos stands, conectando con los fans de la cultura pop. Los asistentes disfrutaron de impresionantes cosplays, así como de divertidas dinámicas que mantuvieron la energía al máximo. Además, panelistas y artistas ofrecieron momentos únicos, creando una experiencia llena de entretenimiento, interacción y emoción para todos los presentes. Sin duda, un arranque que promete mucho más en los siguientes días del evento.