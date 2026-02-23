¡Regresa AKIRA! Esto es lo que se sabe sobre la nueva llegada a cines de la película que revolucionó el anime

Buenas noticias para los fanáticos de la mítica película “AKIRA”, pues todo apunta a que volverá a los cines este 2026 como parte de su aniversario 38, en uno de los lanzamientos más esperados de este año, donde podremos revivir este clásico que cambió la historia del anime.

Se ha hecho completamente oficial que la que es considerada como la “obra maestra” de Katsuhiro Otomo tendrá proyecciones en todo el mundo en formato IMAX, lo que será una proyección que nunca antes habíamos visto, por lo que la expectativa de disfrutar de esta animación en este formato está por lo cielos.

¿Cuándo proyectarán AKIRA en cines IMAX?

De acuerdo con primeros reportes, se espera que esta película llegue remasterizada a pantallas IMAX de todo el mundo este 17 de abril, siendo una experiencia totalmente única para los fanáticos del cine de culto y del anime, pues se trata de una de las obras más célebres y trascendentales de este estilo.

Por ahora sería cuestión de esperar a que se anuncien las preventas y sedes donde podremos disfrutar de este título que con el paso de los años ha ganado mayor relevancia dentro del anime, siendo un gran referente para proyectos contemporáneos.

¿De qué trata la película AKIRA?

Aunque muchas personas ya han visto esta obra icónica del anime y el cyber punk, te daremos una breve sinopsis del por qué "AKIRA" ha sido una película trascendental en la animación, pues su historia en un futuro post-apocalíptico nos remonta al año 2019 en Neo-Tokio, donde conocemos a Kaneda, quien quiere salvar a su amigo Tetsuo.

Tetsuo ha adquirido poderes psíquicos por parte de un experimento militar, los cuáles le han consumido, por lo que ahora tendrá que iniciar una aventura para detenerlo, siendo la temática y estética un gran pilar de esta historia, misma que daría pie a animes como Evangelion y siendo revolucionaria por sus técnicas de animación.