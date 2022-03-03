Esta es la historia detrás de Toy Story 2 que pocos conocen.

Una de las películas de Pixar con más popularidad y éxito es Toy Story, misma que retrata la historia de unos juguetes que cobran vida y viven todo tipo de aventuras.

Este gran proyecto cinematográfico fue uno de los más grandes retos para el equipo de producción, pues John Lasseter sabía que la historia podría trascender, lo que finalmente sucedió de generación en generación.

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Soy un gran coleccionista de juguetes y muchos de ellos son antigüedades, únicos o prototipos. Los juguetes se fabrican (...) para que un niño juegue con ellos. Esa es la esencia central de Toy Story. ¿Cómo sería desde el punto de vista de un juguete ser coleccionado?

Los que pocos sabían de Toy Story

Sin embargo, las cosas se pusieron muy tensas ya que en 1998 al ingresar por accidente a la carpeta raíz de todo lo que se había realizado de Toy Story 2, se dio un comando inesperado, el de eliminación, por lo que aproximadamente el noventa por ciento del material, que incluía los modelos de animación de los personajes, había desaparecido por un grave error.

Y, por si fuera poco, se detalló que el sistema de copia de seguridad se encontraba presentando fallas desde hace unas semanas; sin embargo, Galyn Susman, la directora técnica supervisora del filme, se encontraba teletrabajando desde su casa y disponía de un programa salvador que copiaba la base de datos diariamente.

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Fue hasta Pixar en la localidad californiana de Emeryville, donde se pudo recuperar cada uno de los archivos al completo y seguir con la producción de Toy Story 2, una de las secuelas más importantes en la historia del cine de animación.

