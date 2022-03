Recrea junto a su hija escenas de las mejores películas de la historia.

El encierro que dejó la pandemia por el COVID-19 fue muy bien aprovechado por muchos para fomentar la sana convivencia en familia, tal fue el caso de un padre que recreó escenas de emblemáticas películas con su hija.

En el encierro obligatorio, algunos se pusieron al corriente con las series y películas que no habían visto, otros escucharon los discos que tenían pendientes, pero este padre e hija hicieron lo suyo como buenos fanáticos del cine.

Alex Zane es un fotógrafo y papá a quien se le ocurrió recrear escenas icónicas de películas. La estrella principal de las recreaciones es su hija, quien aparece junto con sus peluches.

¿Qué películas recrearon?

Ambos recrearon cintas como The Matrix, Fight Club, The Great Gatsby, Fargo, Mi pobre angelito, The Truman Show, Shutter Island, The Silence Of The Lambs, Vaselina, Superbad, Bird Box, Top Gun, Ted, A Quiet Place, Elf, Ghostbusters: Afterlife, 127 hours, entre muchas otras.

“Estábamos en la sala pasando el rato y mi hija Matilda se subió a un viejo coche de plástico y empezó a surfear sobre él. Ignoré todos mis instintos paternos de preocupación por su seguridad y bienestar y, en cambio, recordé la icónica escena de ‘Teen Wolf’ en la que Mike J Fox surfea encima de la furgoneta de Stiles”, dijo el especialista de la lente respecto a su ocurrencia que plasmó en imágenes con su pequeña.

“Le enseñé a tocar la guitarra de aire (solo tenía cuatro años y medio) y le rogué que me dejara hacer una foto. Se me ocurrió en un instante. Es básicamente como cuando Newton se inspiró para formular la teoría de la gravitación viendo caer una manzana de un árbol”, añadió el creativo fotógrafo.

