Personajes de Encanto de “carne y hueso” se viralizan en internet. (FOTOS)

Encanto se convirtió en un furor entre millones de personas en todo el mundo, pues la historia de Mirabel y su familia se hizo acreedora a tres nominaciones a los Premios Oscar de este año.

Las canciones de Encanto también han cautivado a chicos y grandes, incluso han inspirado a artistas en el mundo de la ilustración.

Tal es el caso del artista digital brasileño llamado Hidreley Diao, quien utilizó la inteligencia artificial para “humanizar” a los personajes de Encanto.

Con la frase “¿Qué pasaría si fuera real?”, este joven publicó los retratos de Maribel, Bruno, Isabela, Luisa y más personajes.

Este artista también ofreció una entrevista para el portal Daily Star, donde confesó que utiliza las aplicaciones Face Application, Remini y Gradient para lograr sus creaciones.

“Con varios estudios y mucha práctica, pensé que era hora de traer algunos personajes de Disney a la vida humana”, dijo Hidreley Diao en otra entrevista al portal PetaPixel.

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Personajes de Encanto son idénticos a las familias latinas

El furor de Encanto también ha llegado a la academia, donde terapeutas y otros expertos han analizado a cada personaje de la película de Disney desde el ámbito de la psicología y sociología.

Mirabel es una joven que intenta mantener a su familia junta, por lo que en las familias tradicionales ocupa el rol de la joven que quiere ver a sus seres queridos unidos.

Isabela es la joven perfeccionista que no puede fallar; es bonita, todos la admiran y nada le sale mal. Esta mujer retrata a otras que sienten presión por no defraudar a sus familias y quieren estar a la altura de sus expectativas.

Según los terapeutas, Luisa representa la ansiedad, mientras que Bruno representa a la ‘oveja negra de la familia’ por ver las cosas de manera distinta.

Por último, la abuela Alma transmite cariño, pero está obsesionada con los traumas que vivió de joven.

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