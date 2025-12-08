Jimmy Kimmel se burla de Donald Trump y renueva con ABC hasta 2027

El comediante y presentador Jimmy Kimmel continuará con su programa nocturno en ABC hasta 2027, tras firmar una extensión de contrato que originalmente vencía en mayo de 2026. La noticia, revelada por Bloomberg, llega en medio de récords de audiencia, polémicas declaraciones y ataques directos del presidente Donald Trump.

Críticas y tensiones políticas

Kimmel, conocido por sus críticas constantes hacia Trump, se ha convertido en el único comediante nocturno que transmite desde Los Ángeles, donde mantiene una relación cercana con celebridades que frecuentan su programa.

La extensión de su contrato se produce después de que el presentador recibiera comentarios negativos del presidente y tras la controversia generada por sus declaraciones sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Experiencia y respaldo de Disney

La amplia trayectoria de Kimmel es uno de los principales activos de Disney. Ha presentado los Premios Oscar y recientemente ganó un Emmy por conducir el programa “¿Quién Quiere ser Millonario?”. Aunque en varias ocasiones ha debatido públicamente sobre si continuar o retirarse del show, su permanencia hasta 2027 parece estar asegurada.

Los ataques de Donald Trump

Según Deadline , Trump retomó sus críticas contra Kimmel durante la ceremonia de los Kennedy Center Honors: “Jimmy Kimmel fue horrible, y algunos de estos tipos. Si no puedo superar a Jimmy Kimmel en talento, entonces no creo que deba ser presidente”.

El mandatario también escribió en su plataforma Truth Social tras la suspensión temporal del programa en septiembre: “Grandes noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, que sufre por la audiencia, ha sido CANCELADO. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer”.

La polémica por el asesinato de Charlie Kirk

El programa de Kimmel fue retirado del aire en septiembre, luego de sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador. La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión calificó la suspensión como un ejemplo de cómo los medios se “marchitan bajo la presión del gobierno”.

El 16 de septiembre de 2025, Kimmel declaró: “El fin de semana vimos un comportamiento bastante bajo. La gente de MAGA está desesperada por caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos, y están haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”.

