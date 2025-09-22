Regresa Jimmy Kimmel al aire tras una semana suspendido
Estas fueron las celebridades que ayudaron a Jimmy Kimmel al firmas la carta a favor, permitiendo que su programa nuevamente salga al aire en pocos días
Jimmy Kimmel durante varios años se convirtió en una importante imagen dentro de la farándula de Estados Unidos, al convertirse en un presentador que recibía a todo tipo de celebridades de reconocimiento internacional. Logrando que su audiencia fuera constante y se conectará a las transmisiones para ver las entrevistas.
Recientemente, se hizo la suspensión indefinida de su reconocido programa, provocando un gran descontento entre los televidentes e internautas. A continuación, te detallaremos los nombres de las celebridades que apoyaron el movimiento, permitiendo que el programa del conductor nuevamente se reanude.
¿Qué artistas ya firmaron a favor de Jimmy Kimmel?
Se sabe que son alrededor de 400 celebridades que firmaron carta a favor de Jimmy Kimmel, defendiendo al conductor, denunciando que su suspensión era una acción que atentaba contra la libertad de expresión. Dentro de los artistas que se posicionaron a favor del presentador, se destacan los siguientes:
- Pedro Pascal
- Florence Pught
- Robert De Niro
- Mark Ruffalo
- Selena Gomez
- Meryl Streep
- Natalie Portman
- Jennifer Aniston
- Ben Stiller
- Sean Smart
- Wanda Sykes
- Jamie Lee Curtis
- Alison Brie
- Rosie O´Donnell
- Sophia Bush
- Mike Birbligia
- Tom Hanks
- Kevin Bacon
- Julia Louis-Dreyfus
- Diego Luna
- Regina King
- Ariana DeBose
Dentro de la lista de actores y actrices, también se destacan importantes personalidades políticas, quienes igualmente estaban en desacuerdo que se tomen ese tipo de acciones que solamente atentaban con la libertad al expresarse. En un comunicado oficial de la ABC, anuncio que el programa regresara desde el martes, despues de tener varias platicas con el reconocido conductor.
¿Qué le pasó a Jimmy Kimmel?
Tal vez para muchos el tema sobre las celebridades que firmaron la carta en favor a Jimmy Kimmel, resulte ser algo nuevo para nosotros. Todo empezó, cuando el reconocido conductor hablo sobre el asesinato de Charlie Kirk y al mencionar que el proceso de duelo de Donald Trump ante la muerte de su amigo se basa en construir un salón de baile en la casa blanca.
Claramente, los comentarios no fueron nada gratos para el gobierno, por lo que a los pocos días la ABC anunció la suspensión del programa. Situación que en su momento generó mucho descontento entre el público y diversos artistas como Pedro Pascal hasta Meryl Streep, al tratarse de una forma de silenciar la opinión de una reconocida personalidad.