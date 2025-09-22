Regresa Jimmy Kimmel al aire tras una semana suspendido

Jimmy Kimmel durante varios años se convirtió en una importante imagen dentro de la farándula de Estados Unidos, al convertirse en un presentador que recibía a todo tipo de celebridades de reconocimiento internacional. Logrando que su audiencia fuera constante y se conectará a las transmisiones para ver las entrevistas.

Recientemente, se hizo la suspensión indefinida de su reconocido programa, provocando un gran descontento entre los televidentes e internautas. A continuación, te detallaremos los nombres de las celebridades que apoyaron el movimiento, permitiendo que el programa del conductor nuevamente se reanude.

¿Qué artistas ya firmaron a favor de Jimmy Kimmel?

Se sabe que son alrededor de 400 celebridades que firmaron carta a favor de Jimmy Kimmel, defendiendo al conductor, denunciando que su suspensión era una acción que atentaba contra la libertad de expresión. Dentro de los artistas que se posicionaron a favor del presentador, se destacan los siguientes:

Pedro Pascal

Florence Pught

Robert De Niro

Mark Ruffalo

Selena Gomez

Meryl Streep

Natalie Portman

Jennifer Aniston

Ben Stiller

Sean Smart

Wanda Sykes

Jamie Lee Curtis

Alison Brie

Rosie O´Donnell

Sophia Bush

Mike Birbligia

Tom Hanks

Kevin Bacon

Julia Louis-Dreyfus

Diego Luna

Regina King

Ariana DeBose

Dentro de la lista de actores y actrices, también se destacan importantes personalidades políticas, quienes igualmente estaban en desacuerdo que se tomen ese tipo de acciones que solamente atentaban con la libertad al expresarse. En un comunicado oficial de la ABC, anuncio que el programa regresara desde el martes, despues de tener varias platicas con el reconocido conductor.

¿Qué le pasó a Jimmy Kimmel?

Tal vez para muchos el tema sobre las celebridades que firmaron la carta en favor a Jimmy Kimmel, resulte ser algo nuevo para nosotros. Todo empezó, cuando el reconocido conductor hablo sobre el asesinato de Charlie Kirk y al mencionar que el proceso de duelo de Donald Trump ante la muerte de su amigo se basa en construir un salón de baile en la casa blanca.

Claramente, los comentarios no fueron nada gratos para el gobierno, por lo que a los pocos días la ABC anunció la suspensión del programa. Situación que en su momento generó mucho descontento entre el público y diversos artistas como Pedro Pascal hasta Meryl Streep, al tratarse de una forma de silenciar la opinión de una reconocida personalidad.