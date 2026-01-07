inklusion logo Sitio accesible
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

K-Pop Demon Hunters llega a la Ciudad de México: así puedes conocer a las voces de Rumi, Mira y Zoey

K-Pop Demon Hunters llega a la Ciudad de México con una experiencia completa en donde podrás disfrutar de un concierto, un fan meeting y muchas actividades que todo fan de HUNTRIX debe vivir.

K-Pop Demon Hunters
|Crédito: Netflix
Notas,
K-Siete

Escrito por:  Gabriela Reyes

El fenómeno de K-Pop Demon Hunters no para, y parece que seguirá para largo consolidándose como una de las películas y grupos animados más importantes de los últimos años, y dejando en claro que el k-pop llegó para quedarse. Ahora la película de Sony Pictures llegará a la Ciudad de México con una experiencia que no te puedes perder, en donde podrás conocer a las tres integrantes de HUNTRIX.

Te puede interesar: K-Pop Demon Hutners: El éxito que conquistó el Día de Reyes 2026

K-Pop Demon Hunters en la Ciudad de México: Fechas, precios y actividades

"Una experiencia creada para los verdaderos fans" así es como están describiendo la experiencia de K-Pop Demon Hunters que está por llegar a la CDMX. Pues sí, habrá de todo: fan meeting, presentación musical y muchísimas actividades:

  • Fechas: 21 y 22 de febrero
  • ¿Qué habrá? Firma de Autógrafos, Fan Experience, VR, dance cover, bazar temático, shows en vivo y cine al aire libre.
  • ¿Quiénes son las invitadas? Azul Bötticher (Rumi), Karin Zavala (Mira) y Tatul Bernodat (Zoey)
  • Lugar: Bosque de Aragón
  • Hora: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

De acuerdo a la página oficial de la organización del evento destacan la experiencia (limitada) que habrá: "Fan Experience K-Pop | Talk + Live Songs", con la cual tendremos:

  • Charla interactiva con las voces en Latinoamérica de HUNTRIX
  • Interpretación en vivo de las canciones de la película
  • Un encuentro cercano, emotivo y lleno de energía k-pop

Además dentro de las actividades que podrás disfrutar se encuentran:

  • Firmas de autógrafos
  • Conferencia con las voces en español de HUNTRIX
  • Concurso de Dance Cover
  • Concurso de Cosplay

¿Cuánto cuestan los boletos para la experiencia de K-Pop Demon Hunters? De acuerdo a la página oficial de la venta de los boletos, este es el desglose de costos para la entrada y las experiencias:

  • Entrada General: GRATIS | Esto incluye: Acceso al Evento, Bazar Temático, Spots de Fotos, Shows En Vivo, Cine al Aire Libre
  • Fan Experience (Zona General): $150 | Incluye: Talk + Canciones En Vivo, Acceso por Zona General, Experiencia Fan en Comunidad
  • Fan Experience (Zona Preferente): $250 | Incluye: Talk + Canciones En Vivo, Ubicación Preferente
  • Fan Experience (Zona VIP): $400 | Incluye: Talk + Canciones En Vivo, Experiencia VIP, Ubicación Premium

Y si quieres tener una experiencia aún más VIP, estos son los paquetes extra que puedes adquirir para tener acceso a la firma y fotos:

  • Paquete Fan: $350 - 1 Firma, 1 Foto, 1 Póster
  • Paquete Fan Triple: $900 - 3 Firmas (una con cada invitada), 3 Fotos, 1 Póster Especial
  • Paquete VIP Triple: $1,300 - 3 Firmas (una con cada invitada), 3 Fotos, Póster Premium, Fila VIP, Foto Profesional

Galerías y Notas Azteca 7