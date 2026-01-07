K-Pop Demon Hunters llega a la Ciudad de México: así puedes conocer a las voces de Rumi, Mira y Zoey

El fenómeno de K-Pop Demon Hunters no para, y parece que seguirá para largo consolidándose como una de las películas y grupos animados más importantes de los últimos años, y dejando en claro que el k-pop llegó para quedarse. Ahora la película de Sony Pictures llegará a la Ciudad de México con una experiencia que no te puedes perder, en donde podrás conocer a las tres integrantes de HUNTRIX.

K-Pop Demon Hunters en la Ciudad de México: Fechas, precios y actividades

"Una experiencia creada para los verdaderos fans" así es como están describiendo la experiencia de K-Pop Demon Hunters que está por llegar a la CDMX. Pues sí, habrá de todo: fan meeting, presentación musical y muchísimas actividades:



Fechas: 21 y 22 de febrero

¿Qué habrá? Firma de Autógrafos, Fan Experience, VR, dance cover, bazar temático, shows en vivo y cine al aire libre.

¿Quiénes son las invitadas? Azul Bötticher (Rumi), Karin Zavala (Mira) y Tatul Bernodat (Zoey)

Lugar: Bosque de Aragón

Hora: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

De acuerdo a la página oficial de la organización del evento destacan la experiencia (limitada) que habrá: "Fan Experience K-Pop | Talk + Live Songs", con la cual tendremos:



Charla interactiva con las voces en Latinoamérica de HUNTRIX

Interpretación en vivo de las canciones de la película

Un encuentro cercano, emotivo y lleno de energía k-pop

Además dentro de las actividades que podrás disfrutar se encuentran:



Firmas de autógrafos

Conferencia con las voces en español de HUNTRIX

Concurso de Dance Cover

Concurso de Cosplay

¿Cuánto cuestan los boletos para la experiencia de K-Pop Demon Hunters? De acuerdo a la página oficial de la venta de los boletos, este es el desglose de costos para la entrada y las experiencias:



Entrada General: GRATIS | Esto incluye: Acceso al Evento, Bazar Temático, Spots de Fotos, Shows En Vivo, Cine al Aire Libre

Fan Experience (Zona General): $150 | Incluye: Talk + Canciones En Vivo, Acceso por Zona General, Experiencia Fan en Comunidad

Fan Experience (Zona Preferente): $250 | Incluye: Talk + Canciones En Vivo, Ubicación Preferente

Fan Experience (Zona VIP): $400 | Incluye: Talk + Canciones En Vivo, Experiencia VIP, Ubicación Premium

Y si quieres tener una experiencia aún más VIP, estos son los paquetes extra que puedes adquirir para tener acceso a la firma y fotos:

