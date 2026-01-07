K-Pop Demon Hunters llega a la Ciudad de México: así puedes conocer a las voces de Rumi, Mira y Zoey
K-Pop Demon Hunters llega a la Ciudad de México con una experiencia completa en donde podrás disfrutar de un concierto, un fan meeting y muchas actividades que todo fan de HUNTRIX debe vivir.
El fenómeno de K-Pop Demon Hunters no para, y parece que seguirá para largo consolidándose como una de las películas y grupos animados más importantes de los últimos años, y dejando en claro que el k-pop llegó para quedarse. Ahora la película de Sony Pictures llegará a la Ciudad de México con una experiencia que no te puedes perder, en donde podrás conocer a las tres integrantes de HUNTRIX.
K-Pop Demon Hunters en la Ciudad de México: Fechas, precios y actividades
"Una experiencia creada para los verdaderos fans" así es como están describiendo la experiencia de K-Pop Demon Hunters que está por llegar a la CDMX. Pues sí, habrá de todo: fan meeting, presentación musical y muchísimas actividades:
- Fechas: 21 y 22 de febrero
- ¿Qué habrá? Firma de Autógrafos, Fan Experience, VR, dance cover, bazar temático, shows en vivo y cine al aire libre.
- ¿Quiénes son las invitadas? Azul Bötticher (Rumi), Karin Zavala (Mira) y Tatul Bernodat (Zoey)
- Lugar: Bosque de Aragón
- Hora: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
De acuerdo a la página oficial de la organización del evento destacan la experiencia (limitada) que habrá: "Fan Experience K-Pop | Talk + Live Songs", con la cual tendremos:
- Charla interactiva con las voces en Latinoamérica de HUNTRIX
- Interpretación en vivo de las canciones de la película
- Un encuentro cercano, emotivo y lleno de energía k-pop
Además dentro de las actividades que podrás disfrutar se encuentran:
- Firmas de autógrafos
- Conferencia con las voces en español de HUNTRIX
- Concurso de Dance Cover
- Concurso de Cosplay
¿Cuánto cuestan los boletos para la experiencia de K-Pop Demon Hunters? De acuerdo a la página oficial de la venta de los boletos, este es el desglose de costos para la entrada y las experiencias:
- Entrada General: GRATIS | Esto incluye: Acceso al Evento, Bazar Temático, Spots de Fotos, Shows En Vivo, Cine al Aire Libre
- Fan Experience (Zona General): $150 | Incluye: Talk + Canciones En Vivo, Acceso por Zona General, Experiencia Fan en Comunidad
- Fan Experience (Zona Preferente): $250 | Incluye: Talk + Canciones En Vivo, Ubicación Preferente
- Fan Experience (Zona VIP): $400 | Incluye: Talk + Canciones En Vivo, Experiencia VIP, Ubicación Premium
Y si quieres tener una experiencia aún más VIP, estos son los paquetes extra que puedes adquirir para tener acceso a la firma y fotos:
- Paquete Fan: $350 - 1 Firma, 1 Foto, 1 Póster
- Paquete Fan Triple: $900 - 3 Firmas (una con cada invitada), 3 Fotos, 1 Póster Especial
- Paquete VIP Triple: $1,300 - 3 Firmas (una con cada invitada), 3 Fotos, Póster Premium, Fila VIP, Foto Profesional