¡Así han cambiado los F4 de Los Chicos Son Mejores Que Las Flores!

Hace más de una década, Boys Over Flowers cautivó a millones con la historia de un grupo de chicos privilegiados y su relación con una joven común. Los miembros del F4: Goo Jun-Pyo, Yoon Ji-Hoo, So Yi-Jung y Song Woo-Bin, no solo marcaron una generación, sino que también catapultaron a sus intérpretes al estrellato internacional.