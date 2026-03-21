Guía de la discografía completa de BTS: ¡La información que toda Army debe tener!

Lo que en 2013 se veía como el inicio de un sueño lejano, donde siete jóvenes en Seúl buscaban obtener un lugar dentro del mundo del K-pop como una nueva boy band, hoy sin duda se ha convertido en su evento canónico: ser mundialmente famosos. Y es que, con el estreno de su nuevo álbum Arirang, se han vuelto tendencia global en las últimas horas.

Pero, como toda ARMY, debes conocer toda la discografía de tus ídolos favoritos, y llegaste al lugar correcto, pues aquí te desglosamos la lista.

Guía de la discografía de BTS

2 Cool 4 Skool (2013)

La combinación de ritmos boom-bap y un sencillo que marcaría el debut de la agrupación, pues con “No More Dream” los adolescentes desafiaban y superaban las expectativas del fandom, integrando el hip hop a sus ritmos y evolucionando el K-pop a un fenómeno global.

O!RUL8,2? (2013)

BTS rompe barreras y alza la voz con “N.O.”, la cual contribuye como una de las canciones que alerta a los oyentes sobre el riguroso sistema educativo en Corea, así como el primer BTS Cypher, que terminó siendo una respuesta a los retractores.

Skool Luv Affair (2014)

Coronándose como el primer EP del grupo en entrar a la lista Billboard, vimos a los jóvenes con ropa escolar típica de Corea, representando en sus letras el romance estudiantil que conectó con la audiencia. Posteriormente se lanzó Skool Luv Affair Special Addition, el cual entraría en el número 12 de Billboard.

Dark & Wild (2014)

Este es el primer disco de larga duración de la boy band, el cual buscó, con sonidos de guitarras eléctricas y más duros, hablar de temas como los celos y la rabia.

The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 (2015)

Este disco tiene la participación total de los siete integrantes en la producción y composición, además de que, con tonos pop, habla de la frágil alegría de la juventud.

The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 (2015)

Un disco que abordó temas como la soledad y el privilegio, logrando ser el despegue de la agrupación a un plano más global.

The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016)

Con 23 pistas, este fue el primer álbum recopilatorio donde se combinaron la parte 1 y 2, agregando tres canciones extra y videoclips donde, por primera vez, pudimos apreciar su danza, algo muy característico de ellos y que definitivamente gustó a los fans.

Wings (2016)

El primer LP temático donde cada integrante tuvo la oportunidad de cantar en solitario, el cual se basó en la novela Demian de Hermann Hesse, donde se habla de explorar temas de individualidad, convirtiéndose en el álbum de K-pop más vendido en Estados Unidos.

You Never Walk Alone (2017)

Esta es una reedición de Wings, en la cual tocan temas sobre la pérdida y el dolor, agregando cuatro nuevos sencillos.

Love Yourself: Her (2017)

Jimin le dio un giro a este mini álbum al buscar letras más neutras en cuanto a género, utilizando el “tú” y el “yo” en la mayoría de las canciones.

Love Yourself: Tear (2018)

El primer álbum completamente en coreano en colocarse en el Billboard 200.

Love Yourself: Answer (2018)

Un álbum que habla completamente de la autoaceptación y de alzar la voz sobre lo que realmente se piensa.

Map of the Soul: Persona (2019)

Este álbum se hizo bajo la inspiración de Carl Jung, con un mensaje de autoaceptación.

Map of the Soul: 7 (2020)

Se mantiene como uno de los de mayores ventas en Estados Unidos.

Be (2020)

Creado durante la pandemia, este disco destacó por la intimidad de sus letras.

Butter (2021)

Aprovechando el éxito de “Dynamite”, nominado al Grammy, BTS lanzó temas originales en inglés como “Butter” y “Permission to Dance”.

Proof (2022)

Una retrospectiva de tres discos que recopila la carrera de BTS con sencillos, cortes favoritos de los miembros y temas nuevos como “Yet to Come”.

J-Hope, Jack in the Box (2022)

Publicado antes de que J-Hope se convirtiera en el primer miembro en encabezar en solitario un gran festival estadounidense en Lollapalooza.

RM, Indigo (2022)

El primer álbum completo en solitario de RM fue un viaje de géneros a través del final de sus veintitantos, con colaboradores como Erykah Badu y Anderson.

Jimin, Face (2023)

Entre una melancólica mezcla de temas oscuros y electro-pop, Jimin lanzó “Like Crazy”, con un histórico debut en el número 1 del Billboard Hot 100.

Agust D, D-Day (2023)

Bajo su seudónimo alternativo, Suga confrontó problemas de salud mental, presiones sociales y traumas personales con una franqueza inquebrantable, los cuales dejó expresados en este álbum.

V, Layover (2023)

Su afinidad por el jazz hizo que el debut en solitario de V se inclinara hacia un sonido más íntimo, con un video musical para cada tema.

Jung Kook, Golden (2023)

Jung Kook lanzó su propio álbum tras una serie de sencillos exitosos, incluido el número 1 del Hot 100, “Seven”, con Latto.

J-Hope, Hope on the Street Vol. 1 (2024)

Este proyecto se lanzó con seis canciones vinculadas a una serie documental que explora el baile callejero, con una mezcla de colaboradores como Nile Rodgers, Gaeko y YoonMirae.

RM, Right Place, Wrong Person (2024)

El segundo álbum de RM lo examinó a través de un sonido con influencia indie, con colaboradores como Little Simz y Domi and JD Beck, recibiendo elogios de la crítica.

Jimin, Muse (2024)

Profundiza en la continua búsqueda del amor de Jimin, con la vista puesta en el mercado occidental.

Jin, Happy (2024)

El primer disco en solitario de Jin, publicado tras su servicio militar, presentó una visión del rock moderno con colaboradores como Gary Barlow, Taka y Toru.

Jin, Echo (2025)

Jin cimentó su reputación como estrella del rock, explorando el britpop e incluso el country rock.

Permission to Dance on Stage — Live (2025)

Un disco oficial que recoge los conciertos de la gira, marcando el regreso de BTS entre 2021 y 2022.

Arirang (2026)

El esperado álbum de regreso de BTS lleva el nombre de una canción popular coreana.