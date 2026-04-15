Kim Chaewon responde ante la PREOCUPACIÓN de las fans de tripleS por su estado físico: “estoy más sana que nunca”

Kim Chaewon, de 25 años de edad, ha encendido las alertas después de que a través de redes sociales comenzara a viralizar un video de la idol surcoreana durante una presentación con su grupo tripleS, en donde rápidamente destacó la extrema delgadez en la que se encuentra la originaria de Seúl. Los seguidores de tripleS no dudaron en externar sus preocupaciones en comentarios del video donde exigían a la agencia que maneja al grupo, MODHAUS, que interfirieran para darle atención médica inmediata.

Deben de mandar al médico a Chaewon no es posible que se encuentre así físicamente, le va a pasar algo.

Primero les exigen delgadez extrema para encajar en la sociedad y después se asombran cuando pasan estas cosas.

Pasaron un par de días hasta que esta noticia llegó a la misma Kim Chaewon, quien ya tuvo la oportunidad de responder a sus seguidores a través de la plataforma Fromm, explicando que no había razones para que se preocuparan por ella y que, de hecho, nunca había estado tan sana como lo está ahora. Ella escribió: "Estoy sana, así que no se preocupen. Me hace sentir incómoda que me estén tratando como si fuera una persona enferma. Fui por un chequeo médico y los resultados dicen que estoy más sana que nunca."

También quiso aclarar el debate que surgió entorno a qué tanto su agencia la estaba cuidando o no, y respondió: "La compañía me está cuidando bien, así que no se preocupen. Gracias." Estos mensajes rápidamente se han vuelto virales y se abrió la conversación en Reddit en donde sus seguidores dicen que no le creen del todo, ya que "ninguna persona sana podría verse así ahora", y hacen énfasis en que ha tenido una gran pérdida de peso en un periodo de tiempo muy corto.

Otros más hicieron hincapié en que la industria del k-pop le exige a sus idols estándares de belleza inalcanzables y muchas veces contraproducentes para la salud, con una crítica continua a los niveles de exigencia que llegan incluso a dañar la salud mental y emocional de aquellos quienes pertenecen a estos grupos masivos.