¡KPop Demon Hunters lo volvio a hacer! Se convierte en la película más vista de 2025

Las Guerreras del K-pop lo volvieron a hacer. Sin duda, han estado arrasando como nunca en esta temporada, pero en esta ocasión el impacto fue todavía mayor, pues con más de 20 500 millones de minutos de visualización a nivel global, KPop Demon Hunters se coronó como la indiscutible película más vista en streaming de 2025, demostrando que su popularidad no es una moda pasajera, sino un fenómeno cultural, que con su éxito se apoya en una narrativa dinámica, una animación de alto nivel y una mezcla única entre acción, música y fantasía que conectó con audiencias de todas las edades.

¿Qué películas arrasaron en 2025 en streaming?

El dominio de KPop Demon Hunters no significa que haya estado sola en el ranking, ya que en el año quedó claro que las plataformas de streaming son hoy el principal escaparate para los grandes estrenos cinematográficos. Entre los títulos más vistos de 2025 destacan:

“Happy Gilmore 2”, protagonizada por Adam Sandler, que alcanzó 7 100 millones de minutos de visualización.

“Wicked”, una de las adaptaciones musicales más esperadas de los últimos años, que acumuló 6 800 millones de minutos reproducidos.

Aun con estos números impresionantes, ninguna logró acercarse al fenómeno de KPop Demon Hunters, que lideró cómodamente las listas y marcó un nuevo estándar para las películas animadas estrenadas en streaming.

¿Qué premios ha ganado KPop Demon Hunters?

El éxito de audiencia vino acompañado de reconocimiento de la crítica, pues KPop Demon Hunters fue una de las producciones más premiadas del año, destacando especialmente en la categoría de animación. La cinta obtuvo galardones a Mejor Película Animada en importantes ceremonias internacionales y fue reconocida por su banda sonora original, que se convirtió en uno de los elementos más celebrados del filme. Además, recibió múltiples nominaciones por su diseño visual, dirección artística y narrativa, confirmando que no solo fue un éxito comercial, sino también artístico.

Golden Globe Awards (Globos de Oro 2026)

Mejor Película Animada



Mejor Canción Original – “Golden”

Critics’ Choice Awards 2026

Mejor Película Animada Mejor Canción Original – “Golden”



Melon Music Awards 2025

Mejor OST

MAMA Awards 2025