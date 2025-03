¡Estas fueron las reacciones al estreno del kdrama "Eres Extraordinaria"!

Eres Extraordinaria es un k-drama de 2019, y nos cuenta la historia de Eun Dan-Oh, una chica de preparatoria que tiene extraños lapsus en donde no recuerda nada de lo que sucedió, como ella lo describe “algo malo me está pasando, mis recuerdos desaparecen y también estoy alucinando, no tengo idea de cuándo y dónde abriré los ojos”, entonces es ahí donde se dará cuenta que ella es parte de un webtoon y decide no seguir las reglas del escritor, pues quiere hacer su propia historia.