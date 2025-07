¡Revive lo mejor del quinto capítulo de El Peso del amor!

En medio de tensiones laborales, la antigua amiga y rival, Oh Soo‑jin, ejerce poder sobre Joo‑eun desde su puesto de jefa. En esos momentos difíciles, Joo‑eun no se derrumba: mantiene la cabeza en alto. Y es la firmeza de Young‑ho, como roca en el mar, lo que le da fuerzas para no ceder.