aespa en CDMX: La agrupación de K-Pop confirma concierto en nuestro país como parte de su gira ‘2026 - 2027 aespa LIVE TOUR’

Este lunes la agrupación de K-Pop furor conocida como aespa reveló que estará saliendo de gira con su ‘LIVE TOUR 2026-2027’ donde estarán llegando a México, despertando la emoción de todo su fandom azteca, quienes han esperado para este gran regreso.

Karina, Ningning, Winter y Giselle estarán presentándose en nuestro país en el que se espera que sea uno de los conciertos de K-Pop del año pues con más de 6 años de trayectoria, aespa se ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes de la actualidad.

¿Cuándo es el concierto de aespa en la Ciudad de México?

Esta agrupación de K-Pop estará presentándose en la gran CDMX este próximo 11 de septiembre como parte de su paso por Latinoamérica; siendo esta su única fecha confirmada en nuestro país, por lo que no se sabe si llegarán a abrir más presentaciones o ciudades, pues es en nuestro país donde se termina su paso por LATAM.

Otro detalle a tomar en consideración es que la agrupación aespa no reveló en qué venue se estarán presentando, por lo que habrá que esperar algunos días para tener más detalles sobre su concierto en la Ciudad de México.

¿En dónde será el concierto de aespa en México?

Aunque pronto se revelarán más detalles de esta nueva gira mundial, hay algunas posibilidades de que la agrupación abra más fechas en ciudades como Guadalajara o Monterrey y aunque de momento su único concierto en México se estará realizando en la CDMX; fans sospechan que estas de nuevo estarían llegando al Palacio de los Deportes.

¿Cuándo sale el nuevo disco de aespa?

Tras dos años de espera, aespa a anunció que 'LEMONADE - The 2nd Album saldrá el próximo 28 de mayo de 2026, mismo que ha despertado la emoción de millones de fans del k-Pop por todo el mundo, pues el track "ATTITUDE" en seguida conectó con su fandom, por el que tenerles en vivo presentando este nuevo proyecto será algo de lo más esperado de este año.