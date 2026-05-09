Algunos de los integrantes de BTS fueron vistos disfrutando de las luchas en CDMX

Los chicos de BTS no paran de sorprender al ARMY mexicano y esta vez lo hicieron fuera de los escenarios. Resulta que, luego de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, algunos integrantes decidieron tomarse la noche libre y disfrutar de una función de lucha libre en la legendaria Arena México. Fue así como varios se percataron de la inesperada visita de Jimin, Jin y Suga, la cual rápidamente se volvió viral en las redes sociales, especialmente porque muchos fans nunca pensaron verlos viviendo una experiencia como esta.

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¿Qué integrantes de BTS fueron a las luchas?

De acuerdo con los asistentes al evento, solo tres de los integrantes fueron vistos disfrutando de las luchas en la arena: Jimin, Jin y Suga. Algunos cuentan que en un inicio solo parecían un grupo de extranjeros disfrutando de las tradicionales luchas; sin embargo, llamaban mucho la atención, pues portaban capuchas y máscaras para supuestamente pasar desapercibidos. Sin embargo, esto no duró mucho y el primero en mostrar su rostro fue Jimin, lo que terminó por confirmar las sospechas del público.

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El momento con Místico que se volvió viral

Uno de los momentos más comentados en las redes sociales de esta visita tan especial de los chicos fue cuando Místico apareció en el cuadrilátero usando una chamarra con el logo de BTS antes de salir a luchar. Más tarde, el famoso luchador se acercó al área donde estaban sentados los idols. Ahí los saludó personalmente e interactuó un poco con ellos, sobre todo con Jin.

Suga confirmó su asistencia a la lucha libre

Más tarde, en sus redes sociales, Suga confirmó de manera indirecta que estuvo presente esta noche en el evento de lucha libre cuando compartió una fotografía del luchador en el cuadrilátero de la arena. Esto de inmediato capturó la atención de los ARMY, que de inmediato reaccionaron con mensajes positivos celebrando que los chicos decidieran pasar ahí su día libre.