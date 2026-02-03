Anuncian transmisión EN VIVO del concierto regreso de BTS

La espera terminó para ARMY, BTS confirmó su regreso oficial a los escenarios con un evento que promete quedar marcado en la historia del K-pop. A través de sus cuentas oficiales, el grupo anunció que el próximo 21 de marzo de 2026, a las 5:00 a.m., ofrecerá su primera presentación completamente en vivo y gratuita, transmitida a nivel global.

El escenario elegido será la histórica plaza Gwanghwamun, en Seúl, un espacio emblemático que se transformará en el punto de encuentro entre BTS y ARMY. De acuerdo con las estimaciones, el evento podría reunir a más de 200 mil fans provenientes de todo el mundo.

Este show no solo marcará su retorno oficial tras un periodo de ausencia, sino que también dará inicio a una nueva era artística y el inició de gira mundial ARIRANG 2026.

Tras la transmisión del concierto, el grupo estrenará su nuevo documental titulado “BTS: El regreso”, una producción que mostrará el detrás de cámaras de este esperado comeback. La película profundiza en el proceso creativo de “ARIRANG”, el nuevo álbum de la banda surcoreana, descrito como uno de los trabajos más revolucionarios de su carrera.

El documental se estrenará el 27 de marzo de 2026, convirtiéndose en una pieza clave para comprender el significado de este regreso.