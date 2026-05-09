Las palabras con las que BTS confirmó su regreso a México y que emocionaron al ARMY

El internet no se cansará de demostrar el enorme cariño que BTS siente por los ARMY mexicanos, pues así lo dejaron en claro durante su visita a la Ciudad de México. Y es que los chicos de BTS no solo salieron a conocer a las fanáticas en el Centro de la Ciudad de México, también confirmaron en un video que volverán a México en 2027.

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¿Qué dijo BTS sobre México?

Durante su visita a la Ciudad de México, en la cual se presentaron para un concierto el pasado 7 de mayo y donde aún tienen dos fechas más pendientes, el 9 y 10 de mayo, los integrantes han demostrado su enorme cariño al público mexicano. Afirmaron estar muy emocionados de volver a nuestro país el próximo año. Incluso el cariño de los chicos se hizo presente durante una de sus pruebas de sonido en la que estuvieron presentes los ARMY; los chicos de BTS portaron una medallita de la Virgen de Guadalupe.

¿Qué fechas podrían abrir en 2027?

Hasta el momento se desconoce qué fecha del 2027 se podría presentar, pero es muy probable que sea después de las fechas ya programadas de su gira mundial que tienen pensadas para el próximo año. Es decir que podría ser entre marzo y abril del 2027 o incluso a finales de año. Sea como sea, es un hecho que cada uno de ellos volverá, así que si te quedaste sin tu boleto, solo queda estar pendiente para la próxima oportunidad.

El mensaje que dio BTS a ARMY en el centro de la Ciudad de México

Uno de los momentos más valorados por los ARMY fue cuando cada uno de los integrantes de BTS lo dio todo por hablar en español y así poder comunicarse con sus fans. Los fans que estallaron en gritos cuando RM, el líder de BTS, fue el primero en hablar: “Hola, muchas gracias. We can’t wait for tomorrow’s concert on stage, let’s have fun. Te amo, te quiero, muchas gracias”.