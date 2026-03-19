OFICIAL: BTS tendrá presentaciones en TV en días CONSECUTIVOS en estas fechas de marzo 2026

BTS regresa más fuerte que nunca: el comeback de la banda de pop surcoreana también llega a la televisión. Tras años de ausencia, RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook harán su primera aparición juntos en un famoso programa de televisión y aquí te tenemos todos los detalles.

Anota las fechas: BTS regresa a la televisión con dos presentaciones consecutivas

El regreso de BTS en la televisión se dará a través de un episodio doble del ya famoso programa nocturno de Jimmy Fallon: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El primer episodio será transmitido el próximo miércoles, 25 de marzo, mientras que el segundo llegará el jueves, 26. Para su primera aparición se espera una entrevista en estudio, además de una presentación musical. La segunda fecha también contará con una pequeña actuación musical.

BTS regresa con nuevo álbum, concierto en streaming, documental y gira mundial

El regreso de BTS es uno de los más esperados en la industria musical; pues no sólo se trata de un nuevo álbum, sino de todo un fenómeno cultural. Su nuevo disco, ARIRANG, será lanzado la noche de este jueves, 19 de marzo, en punto de las 10:00 p.m. (hora del centro de México) y contará con un total de 14 canciones.

Al lanzamiento del álbum le sigue su primer concierto en cuatro años: “BTS: The Comeback”, mismo que será transmitido completamente en vivo y por streaming el sábado, 21, a las 5:00 a.m. (hora del centro de México). Posteriormente, vienen las presentaciones en TV, y un documental que será estrenado hasta el 27 de marzo. Para cerrar con broche de oro, BTS arrancará con la gira mundial ARIRANG World Tour en Corea del Sur en abril de 2026.

BTS en México

Como parte de su tan esperada gira mundial, BTS visitará México con tres fechas programadas en el Estadio GNP Seguros el 7, 9 y 10 de mayo. Los boletos fueron sold out en cuestión de minutos, por lo que ya no hay entradas disponibles.