ÚLTIMA HORA: BTS AGOTA boletos para su gira en México

Es oficial: El Estadio GNP Seguros no tiene lugares disponibles para una army más. Este 24 de enero después de las 9:36 de la mañana Ticketmaster anunció que las entradas para el concierto de BTS de habían agotado.

¿Habrá más fechas para adquirir entradas para el concierto de BTS?

Hasta el momento la banda sur coreana solo ha confirmado tres fechas en México, en el Estadio GNP Seguros: El día jueves 7 de mayo, sábado 5 de mayo y domingo 10 de mayo por lo que hasta el momento no hay más oportunidad de adquirir entradas ya que de forma oficial no hay lugares vacios.

La venta se llevó a cabo este 24 de enero a las nueve de la mañana. Sin embargo, luego de treinta y seis minutos la venta finalizó debido a que los boletos se habían terminado.

La preventa especial "Army Membership" se llevó a cabo el día de ayer, 23 de enero, misma que fue uno de los eventos más cotizados pues miles de fans se formaron en la fila virtual para tener la oportunidad de comprar sus entradas. Durante esa preventa todas las entradas se agotaron en tan solo setenta y cinco minutos. Una de las cosas que más ha impactado a partir del sold out es el precio elevado de la reventa (de forma no oficial) de dichas entradas, pues han alcanzado hasta los ciento veinte mil pesos, cifra que llevo a muchos usuarios a decir que era mejor visitar Corea. Esta reventa no es segura debido a que no la hace la empresa que organiza el evento.

¿Cómo será el escenario de BTS en el Estadio GNP Seguros?

BTS, la banda conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook tendrá algo completamente innovador: Un escenario de 360 grados y ¿eso qué significa? bueno que las vistas serán completamente distintas. El escenario será en forma de una "X" y contará con cuatro pasarelas. Por otro lado, dicha estructura estará en medio del Estadio. Esta innovadora idea tiene como propósito generar una mayor cercanía con las fans durante el show ya que los artistas podrán desplasarse de mejor manera en el escenario haciendo que haya una gran variedad de angulos para verlos cantar y bailar.

Ante esto, las armys han demostrado toda la emoción porque llegue este gran día, muchas han invertido horas en las filas virtuales para obtener la oportunidad de comprar una entrada. Sin duda se espera que este concierto sea uno de los mejores que se presenten durante el año en México.

y tú army, ¿alcanzaste boleto?

