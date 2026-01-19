Artistas y grupos de K-pop que se presentarán en México esta primera mitad del año

Seguidores del K-pop en México han quedado sorprendidos al ver la agenda de la primera mitad del año, donde se ha señalado que grandes idols y grupos de la la música coreana tocarán tierra azteca en los siguientes días.

Con eventos que van de enero a junio, México se posiciona como uno de los escenarios obligados para artistas del género, reflejo de la profunda conexión cultural y comercial que ha forjado el K-pop con el público mexicano y latinoamericano-

A continuación te dejamos el calendario de presentaciones en México

28 de enero: Kangin en el Auditorio BB en CDMX.



8 de febrero: Yerin ex-integrante de GFRIEND, CDMX.



25 de febrero: UNIS se presentará en la CDMX.



27 de febrero: Kang Tae Oh para su fanmeeting "O'Hour", CDMX



5 de marzo: El Capitxn, CDMX



27 de marzo: Jackson Wang presentación en Tecate Pal Norte, Monterrey, Nuevo León.



20 de abril: MagicMan 2 estará en CDMX.



14 de abril: Lee Dong Wook, CDMX.



2 de mayo: Audrey Nuna presentación en la Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes.



2 de mayo: Eric Nam Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes,



7, 9 y 10 de mayo: BTS se presentará en CDMX.



4 de junio: MONSTA X, CDMX.

¿Quiénes son los artistas de K-pop que se presentarán en México este 2026?

BTS (RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook) regresan tras un largo hiatus con su gira mundial 2026–2027, con tres fechas en la Ciudad de México como parte del tramo latinoamericano. La preventa para miembros ARMY se realizará este mes y la venta general el día 24.

Monsta X es una reconocida boy band surcoreana formada en 2015, con hits que fusionan K-pop con hip-hop y EDM, y una base de fans sólida en México y Latinoamérica tras varias visitas anteriores.

UNIS es un grupo femenino que debutado en 2024 tras el reality show Universe Ticket, compuesto por ocho miembros.

Jackson Wang, exintegrante del grupo GOT7, no sólo actúa en festivales como Tecate Pal Norte y MagicMan, sino que mantiene una carrera como solista sólida.

Eric Nam es un cantante y presentador surcoreano-estadounidense con una carrera prolífica desde 2012.

Audrey Nuna es una rapera y cantante coreano-estadounidense que mezcla K-pop con hip-hop y R&B en su música, actualmente es reconocida por su participación en K-pop Demon Hunters.

Kang Tae-oh es un actor y cantante surcoreano, conocido por su trabajo en dramas y ahora expandiéndose en la música.

El Capitxn (Jang Yi-jeong) es cantante, compositor y productor surcoreano con historial de trabajo con importantes artistas de la industria.

Yerin y Kangin representan solistas coreanos con bases de fans en crecimiento, mientras Lee Dong-wook, aunque más reconocido como actor, se suma al ambiente cultural con eventos especiales.

La primera mitad de 2026 no solo da cuenta de un calendario repleto sino también de una consolidación del K-pop como fenómeno cultural y económico en México.