Revelan imágenes del escenario donde BTS ofrecerá su concierto GRATIS: así se prepara Seúl con seguridad extrema

A menos de una semana para el esperado regreso de BTS a los escenarios después de una pausa de casi 4 años, la Plaza Gwanghwamun ya luce completamente transformada para recibir a los 7 integrantes de la agrupación surcoreana para ofrecer su concierto gratuito con el que da inicio a su gira BTS World Tour “Arirang”.

La icónica plaza que es considerada el corazón de Seúl se prepara para recibir a más de 200 mil personas el próximo 21 de marzo de 2026 que se reunirán para ver uno de los regresos del K-pop más esperados del año.

Aunque se prevé una cifra numerosa de asistentes, cabe destacar que el evento cuenta con alrededor de 22 mil lugares oficiales donde se podrá ver sin complicaciones el concierto que reunirá a RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin y Jungkook, sin embargo, el espacio abierto permitirá que miles más de fans y seguidores se congreguen en calles cercanas, pantallas gigantes y zonas habilitadas al público.

¿Cómo se está preparando Seúl para recibir a los más de 200 mil fans de BTS en la Plaza Gwanghwamun?

Debido a la magnitud del evento, autoridades de Seúl han informado que se desplegará un operativo de seguridad de nivel internacional donde más de 4,800 policías y 3,400 funcionarios públicos estarán a cargo del control de multitudes, emergencias y medidas antiterroristas, asimismo, habrá más de 10 mil elementos de seguridad privada.

Asimismo, se ha revelado que para poder acceder a la zona los asistentes deberán cruzar filtros de acceso con detectores de metales, cámaras inteligentes para monitorear la densidad de personas en tiempo real y una división del área en múltiples sectores para evitar aglomeraciones.

En cuanto al transporte público, este operará bajo protocolos especiales e incluso podría restringirse el acceso a estaciones cercanas, mientras que en materia de salud se instalarán centros médicos en zonas estratégicas , ambulancias y rutas de evacuación, así como 900 sanitarios públicos.

El concierto que ha sacudido una ola de ARMY a nivel mundial en donde se darán cita en la reconocida plaza no solo marcará el regreso de BTS, sino también mostrará un reto logístico donde Corea del Sur demostrará que puede manejar eventos masivos con altos estándares de seguridad en un espectáculo que serpa seguido a nivel global.