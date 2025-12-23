Las series coreanas que la rompieron este año: Estos son los 5 K-dramas más exitosos del 2025

El 2025 se consolidó como uno de los años más exitosos para los k-dramas, con estrenos que no solo rompieron récords de audiencia en Corea del Sur, sino que también dominaron las plataformas de streaming a nivel internacional y se ganaron millones de seguidores.

A continuación te presentamos las cinco series que se convirtieron en las más comentadas y exitosas del año, estas producciones han sido consideradas como trabajos de alta calidad, llenas de carisma por la selección de sus elencos, además, que han sido títulos que han trascendido barreras idiomáticas y culturales, consolidándose como contenidos prioritarios en rankings, conversaciones en redes sociales y series altamente de un alto consumo en todo el mundo.