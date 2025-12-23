Las series coreanas que la rompieron este año: Estos son los 5 K-dramas más exitosos del 2025
El 2025 fue un año dorado para los k-dramas logrando audiencias récord al dominar plataformas de streaming a nivel mundial.
El 2025 se consolidó como uno de los años más exitosos para los k-dramas, con estrenos que no solo rompieron récords de audiencia en Corea del Sur, sino que también dominaron las plataformas de streaming a nivel internacional y se ganaron millones de seguidores.
A continuación te presentamos las cinco series que se convirtieron en las más comentadas y exitosas del año, estas producciones han sido consideradas como trabajos de alta calidad, llenas de carisma por la selección de sus elencos, además, que han sido títulos que han trascendido barreras idiomáticas y culturales, consolidándose como contenidos prioritarios en rankings, conversaciones en redes sociales y series altamente de un alto consumo en todo el mundo.
Un emotivo drama que recorre varias décadas y retrata el amor, los sacrificios y los sueños en la Corea de los años 50. Su poderosa narrativa y actuaciones la convirtieron en una de las producciones más aclamadas del año.
Cuando la vida te da mandarinas
Romance histórico con un irresistible toque culinario, donde la cocina se convierte en el puente entre dos mundos. Su estética, humor y química entre protagonistas la volvieron un fenómeno viral.
Buen provecho, Su Majestad:
Héroes de guardia: Un intenso drama médico que sigue a un equipo de especialistas enfrentando emergencias límite y conflictos personales. Acción, tensión y humanidad se combinan en una de las series más comentadas de 2025.
Código Trauma:
Una historia coral que explora las vidas de distintos personajes que coinciden en la gran ciudad. Realista y emocional, conquistó al público por su retrato honesto de los sueños urbanos.
Nuestro Seúl no escrito:
Comedia romántica ambientada en el mundo corporativo que reinventa el clásico romance de oficina. Ligera, divertida y con gran química, se posicionó como una de las favoritas del público joven.
Cazadora de amor:
El éxito de estas producciones confirma que los k-dramas ya no son una moda pasajera, sino una fuerza dominante en la televisión global. Cada historia ofrece una mirada distinta al amor, la ambición, la familia y los sueños, logrando una conexión auténtica con el público.