¿Listos para un maratón? Estos son los 3 K-Dramas MÁS populares en Corea y que puedes disfrutar en México

¿Eres tan fan de los K-Dramas tanto como nosotros? Pues no te pierdas estas recomendaciones con algunos de los títulos más populares en Corea del Sur este 2026, los cuáles probablemente te harán llorar, reír y sobre todo, creer en el amor con una historia que probablemente no conocías.

De acuerdo con los puntajes de raitng y aprobación del público, te mostraremos los dramas coreanos que están robando reflectores este 2026, mismos que probablemente quieras maratonear pronto, porque además de entretenidos, se apegan bastante a este formato que tanto disfrutamos.

¿Cuáles son los K-Dramas más populares este 2026?

Ya sea que hayas escudado hablar de ellos o no, estos son los mejores K-Dramas que han llegado en este primer tercio de año, por lo que te sugerimos aventarte un pequeño (largo maratón) con estas grandes y aclamadas producciones.

The Judge Returns (El Juez Regresa)

Este es considerado como el estreno del año, por lo que probablemente ya hayas escuchado hablar de esta historia que junta el drama, con temas legales, así como la fantasía y la acción.

Esta serie nos trae la historia de Lee Han-young, un juez que debe de hacer prácticas poco éticas para ascender en su carrera, aunque en el camino retoma la integridad para hacer lo correcto y por ello es asesinado… Aunque despierta 10 años en el pasado, ahora con una oportunidad de hacer distintas las cosas.

Reparto:



Jing Sung (Lee Han-young)

Park Hee-sonn (Kang Shin-jin)

Won Jin-ah (Kim Jin-ah)

Baek Jin-hee (Song Na-yeon)



Undercover Miss Hong

Poco a poco, este drama se ha vuelto uno de los más queridos debido al resultado de su mezcla entre comedia, crimen y drama ambientado en la década de los 90’s.

La historia nos trae a Hong Keum-bo, una de las inspectoras más reconocidas del Servicio de Supervisión de Valores, quien se enfrentará a la crisis financiera del FMI, por lo que decide infiltrarse a una empresa de la que sospecha flujos de dinero sospechosos.

Reparto:



Park Shin-hye (Hong Keum-bo)

Go Kyung-pyo (Shin Jeong-woo)

Ha Yoon-kyung (Ko Bok-hui)

Cho Han-gyeol (Albert Oh)

Yuna - (Hong Jang-mi)

El arte de Sarah (The Art of Sarah)

Otro de los K-Dramas que no te puedes perder este año es esta historia que mezcla el romance, misterio y el arte, en una propuesta bastante llamativa. Este drama nos muestra a Sarah Lee, quien es una de las pintoras más talentosas de la actualidad, aunque su desaparición tras un escándalo la ha obligado a adoptar una identidad falsa para poder trabajar como restauradora en una galería importante.

En esta nueva aventura, intentará recuperar una obra perdida para demostrar su inocencia, aunque todo se volverá complicado cuando conozca al detective Kang Do-jin, con quien desarrollará una conexión.

Reparto:

