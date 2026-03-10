ÚLTIMA HORA: Heeseung deja ENHYPEN tras seis años juntos; esta es la razón

Malas noticias para las fanáticas del K-Pop. ENHYPEN pasa a ser una agrupación de seis integrantes tras confirmarse la salida de Heeseung, quien era la voz principal del proyecto. La noticia fue anunciada a través de un comunicado - escrito por su sello discográfico y compartido por la banda vía redes sociales - en el que dan por finalizada la relación, tras seis años juntos.

“A través de discusiones profundas con cada uno de los miembros sobre el futuro que visualizan y la dirección del equipo, quedó claro que Heeseung tiene su propia visión musical distintiva”, aseguró la compañía, confirmando la salida del querido idol.

¿Por qué Heeseung deja ENHYPEN tras seis años juntos? Esta es la RAZÓN

En el mismo comunicado, se hace énfasis en que Heeseung emprenderá su propia carrera como solista, por lo que la agrupación ahora contará sólo con seis miembros oficiales, mientras que los fans podrán disfrutar de un nuevo álbum de Heeseung pronto.

“Heeseung se independizará de ENHYPEN, y ENHYPEN continuará con sus promociones como un grupo de seis miembros a partir de futuras agendas oficiales”, se lee en el escrito. “Además, Heeseung regresará con un álbum en solitario bajo el sello BELIFT LAB”, agregan.

[공지] ENHYPEN 향후 활동 안내



안녕하세요.

빌리프랩입니다.



ENHYPEN을 변함없이 응원해주시는 ENGENE 여러분께 진심으로 감사드리며, ENHYPEN의 향후 활동 체제와 관련하여 안내드립니다.



당사는 ENHYPEN이 앞으로 나아가야 할 방향성과 다음 목표에 대해 고민하고 논의해왔습니다. 멤버 각자가… — ENHYPEN OFFICIAL (@ENHYPEN) March 10, 2026

La salida de Heeseung de la banda llega a escasos días del estreno del documental ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS, en el que la aclamada boyband comparte los momentos más intensos de su reciente gira mundial, mientras hablan de sus inicios en los escenarios hasta el ascenso a la fama. Tras la triste noticia, fans en redes sociales han comenzado a tomar esta experiencia cinematográfica como una especie de despedida para Heeseung.

¿Qué ha dicho Heeseung sobre su salida de ENHYPEN? Esta es su DESPEDIDA

Por su lado, Heeseung se dirigió a los fans - conocidos como ENGENE - y sus ahora ex-compañeros de grupo, agradeciendo por todas las experiencias vividas y compartidas.

“Gracias a los miembros de la agrupación, con quienes compartí innumerables emociones, y a ENGENE, quienes siempre llenaron cada vacío con su apoyo. Gracias a ustedes pude dar un paso hacia un sueño que antes parecía inalcanzable. Estoy trabajando arduamente en un álbum para poder reencontrarme con todos ustedes pronto”, escribió la superestrella.

Con su salida, ENHYPEN se enfrenta a su primer cambio de alineación desde su debut en 2020.