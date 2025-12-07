Crecen las especulaciones de un nuevo ROMANCE entre importantes estrellas del K-pop

Lo que comenzó como una simple coincidencia terminó por convertirse en una ola de especulaciones que han encendido las alarmas de un supuesto romance entre Jungkook, integrante de BTS, y Winter, miembro de aespa.

En los últimos días, fans comenzaron a notar detalles que, según ellos, podrían indicar una cercanía más grande de lo que ambos idols han dejado ver y que estarían revelando el próximo gran romance del K-pop.

De acuerdo con el fandom el rumor que vincula sentimentalmente a Jungkook y Winter es un par de tatuajes casi idénticos, tres pequeñas caritas de perrito que tanto Jungkook como Winter llevan en lugares diferentes, pero con un estilo tan parecido.

Sin embargo, el detalle que terminaría por aceptar esta relación es el silencio de las agencias Big Hit Music y SM Entertainment, ya que no han emitido ninguna postura, algo inusual considerando que ambas empresas suelen negar rápidamente rumores de citas, también circuló la versión de que Jungkook habría viajado a Japón casi al mismo tiempo que aespa se encontraba allá por su gira.

¿Quiénes son Jungkook y Winter?

Jungkook, el maknae de BTS, es reconocido internacionalmente por su voz, talento y su estatus como una de las figuras más influyentes del pop coreano. Con éxitos globales y récords como solista, es considerado uno de los artistas más importantes de su generación.

Winter, integrante de aespa, ha destacado como una de las vocalistas y visuales más populares de la cuarta generación. Su presencia escénica, carisma y popularidad internacional la han convertido en una de las idols más queridas del momento.

¿Por qué Jungkook y Winte podrían convertirse en la pareja más aclamada del K-pop?

Si los rumores llegaran a tener algo de cierto, Jungkook y Winter podrían convertirse en la pareja más comentada de la industria gracias a su enorme popularidad, el contraste de sus generaciones y la imagen impecable que ambos han manejado durante años.

Sus estilos, trayectorias y presencia mediática los colocan como una “power couple” en potencia, capaz de romper el internet con tan solo una aparición conjunta.

Por ahora, todo sigue siendo especulación, pero el fandom no piensa soltar el tema.