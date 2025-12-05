BTS: el grupo que trae de cabeza al mundo y ahora es coronado como ÍCONO POP del siglo XXl

Ni la pausa obligatoria ni la distancia han logrado apagar el furor de BTS, ya que recientemente la revista Rolling Stone, los nombró como el ícono del pop más importante del del siglo XXI.

El reconocimiento no llega por casualidad. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook cambiaron las reglas del juego: rompieron récords de ventas, de reproducciones, de impacto digital y, sobre todo, demostraron que un grupo coreano podía adueñarse del planeta entero.

Su música, su estética impecable, sus conciertos masivos y esa conexión emocional que tienen con sus fans han provocado que su nombre retumbe en cada persona, hasta en aquellos que no los conocen.

¿Por qué este reconocimiento importa en la carrera de BTS?

Que Rolling Stone entregue este tipo de distinciones a BTS significa varias cosas importantes la principal es que marcaron un antes y un después en la industria musical.

BTS demostró que un grupo de Corea del Sur puede entrar al mainstream mundial, encabezando portadas, listas, premios y rankings históricos, asimismo, rompieron estereotipos al ser la primera banda asiática en la portada.

En el tema de influencia social y emocional su música con letras que tocan sobre sueños, juventud, inseguridades, esperanzas logra conectar con públicos de todas partes, trascendiendo generaciones y geografía.

¿Por qué es tan relevante BTS?

Ser llamado “icono del pop del siglo XXI” no es solo una medalla: es una confirmación de que BTS llegó a la industria musical para evolucionar el mercado coreano y mundial, prueba de ello son los premios y récords que han logrados acumular desde sus inicios hasta la fecha.

Gracias al trabajo en conjunto de los siete integrantes se han llevado Billboard Music Awards año tras año, incluyendo Top Duo/Group. En los American Music Awards, hicieron historia al ganar Artist of the Year.

Sus videos arrasan en los MTV Video Music Awards, donde nadie les compite en categorías globales y en cuanto a números tienen más de 25 récords Guinness.