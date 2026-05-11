5 kdramas donde las mamás nos hicieron reír, llorar y hasta asustarnos: especial para ver este 10 de mayo

En varios títulos de K-dramas las mamás nunca pasan desapercibidas lo que genera que se ganen el corazón del público con escenas emotivas que hacen llorar, mientras que otras destacan por sus ocurrencias, su personalidad o incluso por ser las villanas más temidas. Este 10 de mayo, los dramas coreanos también pueden ser parte de la celebración con historias donde las madres tienen un papel inolvidable.

A continuación te dejamos 5 K-dramas donde las mamás se robaron la pantalla y dejaron escenas imposibles de olvidar, además, que son títulos que mezclarán tus emociones.

1- Respuesta:

Este k-drama de 1 temporada con 20 episodios es considerado uno de los mejores K-dramas familiares, esta historia retrata la vida de cinco familias vecinas durante la década de los 80’s, donde las mamás son el alma de la serie debido al papel que desempeñan, por ser protectoras, divertidas y siempre pendientes de sus hijos, cada capitulo mezcla nostalgia, humor y momentos conmovedores que hacen imposible no encariñarse.

2- Hola mamá, adios:

Si quieres llorar este 10 de mayo, este k-drama de 16 capítulos es todo lo que necesitas, ya que la historia se desarrolla con una madre que regresa temporalmente al mundo de los vivos después de haber fallecido. El amor maternal se convierte en el centro de una trama emotiva que habla sobre despedidas, familia y segundas oportunidades.

3- La Gloria:

En este K-drama las mamás toman un lado más oscuro ya que hay algunas que son manipuladoras, indiferentes o aterradoras convirtiéndose en personajes que generan enojo y tensión durante toda la serie.

4- Aterrizaje de emergencia en tu corazón:

Aunque el romance entre los protagonistas roba la atención, las madres también tienen momentos memorables. Desde escenas protectoras hasta conflictos familiares llenos de drama, esta serie combina emociones, humor y momentos entrañables que hicieron conectar a millones de fans con sus personajes.

5- El castillo en el cielo:

Este k-drama muestra el lado más intenso y competitivo de algunas madres coreanas obsesionadas con el éxito académico de sus hijos. La serie mezcla suspenso, crítica social y momentos impactantes que hicieron que varias mamás fueran amadas y odiada.