Muere Lee Sang-bo, reconocido actor del famoso K-drama “Private Lives”

El famoso actor Lee Sang-bo murió el pasado 27 de marzo a los 44 años de edad. Su partida ha dejado conmocionados a miles de personas y fans de su trabajo ya que el actor formó parte de grandes proyectos como Private Lives, Rugal y Elegant Empire.

¿Por qué murió el actor Lee Sang-bo?

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento del actor. De acuerdo con reportes policiacos el cuerpo del actor fue hallado por un familiar en su residencia en Pyeongtaek, ubicada en la provincia de Gyeonggi alrededor del mediodía. Hasta el momento las autoridades no han confirmado que en la muerte hayan intervenido más personas. Sin embargo, las investigaciones continúan para saber qué fue lo que pasó exactamente. “Estamos verificando los detalles del caso”, fueron algunas de las palabras de la comisaría de Pyeongtaek, declaración que hicieron para un medio de Corea del Sur. Por otro lado, la agencia encargada de representar al actor emitió un mensaje diciendo: “Hemos visto los reportes y tratamos de comprender la situación”.

La despedida que tendrá el actor será a través de un funeral que se llevará a cabo el próximo 29 de marzo, a las 10:30 a.m, en la Funeraria Jungang, ubicada en Pyeongtaek, mismo lugar en donde fue encontrado sin vida.

¿Quién fue Lee Sang-bo?

Lee Sang-bo fue un reconocido actor surcoreano que destacó por haber participado en proyectos televisivos como El hombre invisible, Private Lives, The Man Who Dies to Live, Miss Montecristo, Cruel Love. Sin embargo, el actor también se sumó a la pantalla grande ya que formó parte del reparto de algunas películas como Mefisto y Secretly y Greatly.

El actor también se vió envuelto en un problema legal en el año 2022 luego de que fuera señalado de consumir sustancias nocivas e ilegales, sin embargo, Lee Sang-bo argumentó que todo se trataba de medicamentos para tratar su depresión por lo que tiempo después fue absuelto de la situación y continuó con sus proyectos profesionales.

Muchos de sus seguidores han quedado conmocionados con la noticia. Sin embargo, el legado del actor vivirá para siempre a través de sus personajes y cada uno de los proyectos en los que dejó huella ya que siempre tuvo un gran talento frente a la cámara y demostró la gran versatilidad para interpretar a diversos personajes y no mantenerse en la misma línea actoral.