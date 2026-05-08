La OSCURA inspiración detrás de los lightsticks de BTS que pocos fans conocían

Si algo ha quedado claro es que a las ARMY no se les escapa nada, y recientemente se ha vuelto viral el origen del icónico lightstick de BTS, el cual resulta tener parecido con las antiguas granadas militares utilizadas durante el siglo XX. Así es, resulta que desde la segunda versión del lightstick, tiene un diseño redondo con un mango inferior, lo que hizo que muchos usuarios en redes sociales comenzaran a compararlo con artefactos históricos de combate.

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¿Por qué dicen que el ARMY Bomb parece una granada?

Como habíamos mencionado, la teoría de esto nació por la estructura que tiene su diseño. En internet, muchos fans notaron que tiene una forma esférica y un mango inferior, lo que recuerda de inmediato a ciertas granadas clásicas utilizadas durante conflictos bélicos del siglo pasado. Eso sí, hay que tomar en cuenta que esto nunca se confirmó; sin embargo, eso nunca evitó que el tema se volviera tendencia dentro del fandom.

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El verdadero significado detrás del ARMY Bomb

Eso sí, muchos podrán hablar y teorizar en internet, pero el lightstick ya tiene su propio significado. El ARMY Bomb representa la unión entre BTS y ARMY, el apoyo de la comunidad fan y la enorme energía colectiva que se genera en sus conciertos. Además, recordemos que el nombre de “ARMY” siempre manejó que todos son ARMY porque la idea es un “ejército” que acompaña y protege al grupo en cada etapa de su carrera. Aunque muchos quieran darle un significado literal, el fandom sabe que dentro del universo de BTS es más un significado metafórico que busca la unión.

Curiosidades del ARMY Bomb

Con los años, el ARMY Bomb adquirió un significado; no por nada se convirtió en uno de los lightsticks más reconocidos del mundo y parte esencial de la experiencia en conciertos.