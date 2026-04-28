Muere querido rapero surcoreano a los 42 años tras luchar contra un tumor cerebral

El mundo del entretenimiento se viste de luto luego de darse a conocer en las últimas horas la muerte del rapero Jerry K, músico independiente de 42 años, este 27 de abril de 2026.

Jerry K, cuyo nombre real era Kim Jin-il destacó por ser una figura clave del hip-hop en Corea del Sur, formar parte del colectivo Soul Company y ayudar en impulsar nuevos talentos. Asimismo, su nombre tomó peso cuando en 2011 fundó el sello Daze Alive.

¿De qué murió el rapero Jerry K?

De acuerdo con medios surcoreanos el artista perdió la vida tras enfrentar durante casi dos años un agresivo tumor cerebral, hoy, su partida deja un gran vacío en familiares, colegas y seguidores, quienes han dejado numerosas muestras de cariño en sus redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, Jerry destacó por crear música con letras sumamente fuertes para crear crítica a temas sociales y problemáticas contemporáneas, lo que lo llevó a abrirse paso en el mundo artístico y a consolidarse como una voz respetada dentro del rap coreano.

De igual modo, su trayectoria ha sido reconocida debido a que pese a ser diagnosticado con esta terrible enfermedad, el artista continuó trabajando para cumplir con su compromiso y disciplina con su carrera.