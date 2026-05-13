RM, líder de BTS, conecta con Frida Khalo y Diego Rivera durante su visita en CDMX: “No puedo comprender todas sus historias pero la vida vale la pena vivirla”

La vista de BTS durante este mes de mayo 2026 en la Ciudad de México no solo estuvo marcada por conciertos históricos, sino también por dejar momentos especiales que vivieron los idols en la capital y muestra de ello fue el recorrido que realizó RM, líder de la banda surcoreana quien visitó distintos espacios culturales y recientemente se ha revelado que Kim Namjoon también se dio tiempo para visitar la famosa Casa Azul de la reconocida pintora Frida Kahlo.

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Mediante redes sociales, principalmente Instagram, el Museo Casa Frida Kahlo compartió una serie de fotografías donde indicó que el intérprete acudió a sus instalaciones, asimismo destacó que es una gran emoción que Frida y Diego sigan inspirando a artistas de diferentes partes del mundo.

Ante esta revelación de la presencia del artista emocionó a fans mexicanos pues agradecieron el interés genuino de Namjoon por conectar con la cultura mexicana y visitar uno de los recintos más emblemáticos de Coyoacán.

El museo que resguarda importantes piezas, así como objetos personales, fotografías de la pintora mexicana junto con Diego Rivera también destacó que el artista dejó un importante mensaje en el libro de visitantes y le agradeció que acercara a nuevas generaciones con Frida y Diego.

¿Cuál fue el mensaje que dejó RM en el libro de visitantes de la Casa Azul?

Aunque no se ha revelado específicamente el día en que la estrella internacional visitó el Museo Frida Kahlo, todo indica que arribó el día que estuvieron libres de una presentación, que sería el pasado 8 de mayo. Durante su visita RM plasmó unas palabras en el famoso libro de visitantes y aseguró que el legado de Frida y Diego seguirán inspirando a futuras generaciones.

Queridos Frida y Diego… No puedo comprender todas sus historias, pero la vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso… Me vuelvo más humilde. Su legado brillará e inspira a muchas generaciones futuras. Gracias por el amor y las luchas. ¡Viva la vida! RM de BTS.

|Captura de imagen: Instagram museofridakahlo

¿Qué lugares visitó RM, líder de BTS en la Ciudad de México?

Durante sus días en la capital mexicana el integrante de BTS no solo visitó el Museo Frida Kahlo pues en su cuenta de Instagram dio a conocer que se tomó parte de su tiempo para recorrer el Museo Anahuacalli, recinto diseñado por Diego Rivera.

También recorrió Ciudad Universitaria, específicamente el Espacio Escultórico de la UNAM, conocido por su arte monumental al sur de la ciudad. Asimismo, se le pudo ver meditando en el Bosque de Chapultepec.