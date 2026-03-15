Kylie Jenner opaca a Timothée Chalamet HOY, día de los Oscar 2026, con atrevido outfit con escote; ¿amuleto para el protagonista de Marty Supreme?

Este domingo 15 de marzo llega la fecha más importante para millones de cinéfilos alrededor del mundo, pues se llevan a cabo los Premios Oscar 2026, en donde además de conocer a las películas más galardonadas, seremos testigos de los outfits que lleven los protagonistas e invitados a la gran gala, en donde desde horas antes, ya destaca Kylie Jenner, la novia de Timothée Chalamet, quien está nominado en la categoría de Mejor Actor por su participación en Marty Supreme y que en primera instancia ha sido opacado por su pareja que optó por un vestido con atrevido escote.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria estadounidense, compartió un video en donde luce un vestido rojo con un destacado escote, acompañado de joyería de lujo y un peinado espectacular, provocando que en menos de una hora, la publicación tenga más de 5 millones de reproducciones, 300 mil likes y más de 3,000 comentarios.

Aunque en el video Timothée Chalamet no salió a escena, el oufit de Kylie Jenner ha provocado que de momento opaque a su novio que no ha salido a escena en la alfombra roja de la fiesta más destacada del año en Hollywood.

Kylie Jenner is ready for the #Oscars. pic.twitter.com/hrUl07Mdxm — Pop Crave (@PopCrave) March 15, 2026

Los halagos no se hicieron esperar, y los internautas llenaron de comentarios positivos a Kylie Jenner quien tiene en su cuenta de Instagram a más de 390 millones de seguidores.

"Mi corazón dio un vuelco", "Estoy gritando", "Dios Mío", "Mucha suerte a tu chico, te ves genial, el rojo es definitivamente tu color", "Este peinado es mi favorito", fueron algunos de los comentarios que escribieron sus seguidores.

¿Qué Premio Oscar podría ganar Timothée Chalamet en 2026 y con quiénes compite?

Timothée Chalamet, actor estadounidense-francés, fue nominado en la categoría de Mejor Actor Protagonista por su participación en Marty Supreme, en donde interpreta a un joven soñador que desea ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio como el tenis de mesa.

En esta categoría compite contra grandes actores como Michael B. Jordan (Sinners), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Wagner Moura (The Secret Agent) y Ethan Hawke (Blue Moon).