Revelan la fecha de estreno de La Momia 4: Brendan Fraser y Rachel Weisz REGRESAN como protagonistas

¡Ya es oficial! Tras meses de espera, se confirma la cuarta entrega de La Momia, con Brendan Fraser y Rachel Weisz como los protagonistas: Rick O’Connell y Evelyn O’Connell, respectivamente. Si bien el regreso de ambos ya se había revelado en noviembre, no fue hasta ahora que se han empezado a compartir mayores detalles de The Mummy 4, como la fecha de estreno y más.

¿Cuándo sale La Momia 4? Confirman fecha de estreno

La Momia 4 llegará a la gran pantalla dentro de dos años. Su fecha de estreno está programada para el 19 de mayo de 2028, a casi tres décadas del lanzamiento de la primera cinta de aventuras y acción; pero ¿de qué tratará esta nueva entrega? A continuación, te contamos TODO lo que se sabe.

¿De qué tratará La Momia 4 con Brendan Fraser y Rachel Weisz?

La primera cinta de La Momia fue lanzada en 1999, bajo la dirección de Stephen Sommers. En esta, se sigue la historia del mítico Rick O’Connell (Brendan Fraser), y la egiptóloga Evelyn Carnahan (Rachel Weisz), quienes accidentalmente desatan una maldición en Egipto. Gracias al éxito de la primera entrega, en 2001, llegó La Momia Regresa, película en la que Rick y Evelyn se vuelven a enfrentar a aquella maldición de hace años, pero ahora como marido y mujer que comparten un hijo.

En 2008 se intentó seguir con la franquicia con La Momia: La Tumba del Emperador Dragón, pero la cinta no obtuvo la mejor recepción, en parte, porque Rachel optó por separarse del papel de Evelyn, y este tuvo que ser interpretado por la actriz Maria Bello. Por ello, el regreso de Weisz eleva aún más las expectativas de los seguidores de la franquicia. Dicho esto, la cuarta entrega servirá como secuela directa de La Momia 2, dando por hecho algunos elementos de la tercera película.

¿Quiénes conforman el elenco de La Momia 4?

De momento, sólo se ha confirmado la participación de Rachel Weisz y Brendan Fraser en la película. De hecho, este último también se desempeña como productor ejecutivo junto a Jason F. Brown y Denis Stewart, mientras que la dirección corre a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Guiller, y el guión es de David Coggeshall. Por ahora, no queda más que esperar para conocer el elenco completo de la cinta, así como mayores detalles de la trama.