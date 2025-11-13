Sean “Diddy” Combs violó las reglas de la prisión y ahora le extienden su liberación

El rapero y productor musical Sean “Diddy” Combs, conocido también como P. Diddy, cumple una condena de 50 meses en prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, tráfico sexual y conspiración para asociación ilícita. Según un reporte exclusivo de Page Six, el artista de 56 años no saldrá de la cárcel en la fecha inicialmente prevista.

Violación a las reglas de la prisión

El Instituto Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, confirmó que Combs deberá permanecer más tiempo tras las rejas. Su liberación estaba programada para el 8 de mayo de 2028, pero ahora se ha pospuesto hasta el 4 de junio de 2028.

Aunque no se han revelado los motivos oficiales del cambio, la decisión llega poco después de que el rapero supuestamente violara las normas internas de la prisión.

Consumo de alcohol casero y llamadas no autorizadas

De acuerdo con TMZ, Combs habría tenido “problemas con los funcionarios de la prisión” por consumir alcohol casero, preparado con azúcar fermentada, refresco Fanta y manzanas. Ante la polémica, su representante aseguró que el “único objetivo” del artista es “convertirse en la mejor versión de sí mismo y regresar con su familia”.

El vocero añadió: “Como ocurre con cualquier persona de alto perfil en un nuevo entorno, habrá muchos rumores e historias exageradas durante su estancia allí, la mayoría de ellas falsas. Pedimos que se le conceda el beneficio de la duda y se respete su privacidad para que pueda centrarse en su desarrollo personal”.

Otra de las infracciones atribuidas a Combs fue realizar llamadas telefónicas a terceros, algo prohibido por el manual de admisión y orientación del centro penitenciario. Sin embargo, su representante negó que la llamada fuera inapropiada, alegando que estaba protegida por el privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente.

Condena y sanciones adicionales

Combs ingresó a prisión en septiembre de 2024, tras un juicio que comenzó en mayo y culminó dos meses después con su condena. Fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, aunque resultó absuelto de los cargos más graves.

Además de la pena de cárcel, el rapero recibió la orden de pagar una multa judicial de $500.000 dólares y participar en programas de salud mental y tratamiento de abuso de