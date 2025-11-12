¡Irreconocible! Así luce Sean “Diddy” Combs en su fotografía policial

La cadena CBS News difundió la fotografía policial de Sean “Diddy” Combs luego de ser sentenciado a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución, tráfico sexual y conspiración para asociación ilícita.

La nueva imagen de Diddy en prisión

La instantánea, tomada en la Institución Correccional Federal de Fort Dix en Nueva Jersey, muestra al rapero de 56 años con gesto serio frente a la cámara, barba poblada y cabello gris, evidenciando el paso del tiempo antes de su ingreso a la cárcel.

Según documentos judiciales obtenidos por CBS News, la fotografía corresponde a su llegada a la prisión, donde actualmente trabaja como asistente de capellán y participa en un programa intensivo de tratamiento de drogas.

"Bad Boy" founder Sean Diddy Combs Fort Dix federal mugshot surfaces pic.twitter.com/XwqHZX48pP — 365 ♻️ (@OTGdaily) November 11, 2025

Problemas disciplinarios en Fort Dix

Aunque su representante desmintió las acusaciones en la red social X, el portal TMZ informó que Combs habría tenido problemas con funcionarios penitenciarios por consumir “alcohol casero”, elaborado con azúcar, refresco Fanta y manzanas fermentadas durante dos semanas.

“Su único objetivo es convertirse en la mejor versión de sí mismo y regresar con su familia”, aseguró su representante en un comunicado.

Además, CBS News reportó que el artista realizó una llamada telefónica no autorizada el pasado 3 de noviembre a tres personas, alegando que se trataba de su equipo legal. Por este motivo, enfrenta nuevas medidas disciplinarias dentro del penal.

Así fue el juicio de Combs

Combs fue absuelto de los cargos de trata de personas con fines sexuales mediante fuerza, fraude o coacción, así como de conspiración para delinquir. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos relacionados con prostitución, lo que derivó en su condena actual.

Imágenes recientes de P. Diddy en prisión

En fotografías difundidas por TMZ, el ganador del Grammy aparece durante el recreo junto a otros reclusos, vistiendo un abrigo azul, tenis negros con suela blanca y un conjunto deportivo gris. En otra imagen, se le observa conversando con un interno que intentó estrecharle la mano, gesto que Combs no respondió de inmediato.

Otra captura muestra al rapero con cabello visiblemente canoso, compartiendo un momento de relajación tras cumplir con sus labores en la lavandería de la prisión.

