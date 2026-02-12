Listening party de Harry Styles en CDMX: así puedes ser de los PRIMEROS en escuchar el nuevo álbum
Atención CDMX! Habrá listening party del nuevo álbum de Harry Styles. Aquí TODOS los detalles para que seas de los primeros en escuchar Kiss All the Time. Disco, Occasionally.
¡Atención CDMX! Sony Music anunció una listening party oficial para el NUEVO álbum de Harry Styles: Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Esta nueva producción será lanzada el 6 de marzo de 2026. No obstante, algunos fans tendrán la oportunidad de escucharlo desde mucho antes. Aquí, te compartimos TODOS los detalles sobre el registro para que tú seas de los primeros.
Listening party de Harry Styles en CDMX: ¿cómo registrarse para ser de los primeros en escuchar el nuevo álbum? link y pasos a seguir
Si quieres ser de los primeros en escuchar Kiss All the Time. Disco, Occasionally de Harry Styles, lo único que tienes que hacer es registrarte en el enlace del post compartido por Sony Music y llenar el respectivo formulario. En este, se te solicitarán algunos datos personales, así como tus expectativas del nuevo lanzamiento. Y listo, con ello estarás participando para acudir a la listening party de Harry en la CDMX.
De momento, se desconoce la ubicación y fecha exacta de la escucha, por lo que es posible que se trate de un evento 100% privado.
KATTDO Listening Party en CDMX 🪩✨ @Harry_Styles— Sony Music México (@sonymusicmexico) February 12, 2026
Regístrate en el link para ser uno de los primeros en escuchar el álbum completo: https://t.co/IjQUZXuIno pic.twitter.com/Oj7EHegi4c
Tracklist completo de Kiss All the Time. Disco, Occasionally: estas son todas las canciones
El nuevo álbum de Harry Styles estará compuesto por un total de 12 canciones. La superestrella reveló el tracklist de Kiss All the Time. Disco, Occasionally previo al lanzamiento de su primer single en Youtube: Aperture. A continuación, el tracklist completo del nuevo disco de Harry.
- Aperture
- American Girls
- Ready, Steady, Go!
- Are You Listening Yet?
- Taste Back
- The Waiting Game
- Season 2 Weight Loss
- Coming Up Roses
- Pop
- Dance No More
- Paint By Numbers
- Carla’s Song
Kiss All the Time. Disco, Occasionally es el cuarto álbum de estudio de Harry Styles. Esta nueva producción llega cuatro años después de su último lanzamiento, Harry’s House (2022). A este le siguen Fine Line (2019) y el homónimo, Harry Styles (2017). A diferencia de sus producciones anteriores, todo apunta a que el nuevo álbum de Harry estará más enfocado al high energy, pues fue pensado para escucharse a "todo volumen".
“Es música que debe escucharse a todo volumen”, aseguró Styles durante una entrevista con John Mayer. “Así es como mejor se siente… Espero que la gente lo pruebe en diferentes situaciones y vea cómo cambia su experiencia con el álbum”, agregó.