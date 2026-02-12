Listening party de Harry Styles en CDMX: así puedes ser de los PRIMEROS en escuchar el nuevo álbum

¡Atención CDMX! Sony Music anunció una listening party oficial para el NUEVO álbum de Harry Styles: Kiss All the Time. Disco, Occasionally. Esta nueva producción será lanzada el 6 de marzo de 2026. No obstante, algunos fans tendrán la oportunidad de escucharlo desde mucho antes. Aquí, te compartimos TODOS los detalles sobre el registro para que tú seas de los primeros.

Listening party de Harry Styles en CDMX: ¿cómo registrarse para ser de los primeros en escuchar el nuevo álbum? link y pasos a seguir

Si quieres ser de los primeros en escuchar Kiss All the Time. Disco, Occasionally de Harry Styles, lo único que tienes que hacer es registrarte en el enlace del post compartido por Sony Music y llenar el respectivo formulario. En este, se te solicitarán algunos datos personales, así como tus expectativas del nuevo lanzamiento. Y listo, con ello estarás participando para acudir a la listening party de Harry en la CDMX.

De momento, se desconoce la ubicación y fecha exacta de la escucha, por lo que es posible que se trate de un evento 100% privado.

KATTDO Listening Party en CDMX 🪩✨ @Harry_Styles

— Sony Music México (@sonymusicmexico) February 12, 2026

Tracklist completo de Kiss All the Time. Disco, Occasionally: estas son todas las canciones

El nuevo álbum de Harry Styles estará compuesto por un total de 12 canciones. La superestrella reveló el tracklist de Kiss All the Time. Disco, Occasionally previo al lanzamiento de su primer single en Youtube: Aperture. A continuación, el tracklist completo del nuevo disco de Harry.



Aperture

American Girls

Ready, Steady, Go!

Are You Listening Yet?

Taste Back

The Waiting Game

Season 2 Weight Loss

Coming Up Roses

Pop

Dance No More

Paint By Numbers

Carla’s Song

Kiss All the Time. Disco, Occasionally es el cuarto álbum de estudio de Harry Styles. Esta nueva producción llega cuatro años después de su último lanzamiento, Harry’s House (2022). A este le siguen Fine Line (2019) y el homónimo, Harry Styles (2017). A diferencia de sus producciones anteriores, todo apunta a que el nuevo álbum de Harry estará más enfocado al high energy, pues fue pensado para escucharse a "todo volumen".

“Es música que debe escucharse a todo volumen”, aseguró Styles durante una entrevista con John Mayer. “Así es como mejor se siente… Espero que la gente lo pruebe en diferentes situaciones y vea cómo cambia su experiencia con el álbum”, agregó.