Llega la versión “chafa” de La Sustancia y sí es de la mano del creador de American Horror Story: Ryan Murphy

Ryan Murphy se ha caracterizado por entregar series que marcaron generaciones, como es el caso de Glee o American Horror Story, y más recientemente su serie de Monstruos, en donde ha adaptado al drama historias de asesinos seriales. Sin embargo el escritor y director enfrenta una nueva polémica, ya que después del estreno del trailer de su nueva serie, "The Beauty", en las redes sociales se han dedicado a decir que esta nueva entrega es nada más y nada menos que la versión "chafa" de La Sustancia .

De acuerdo a las críticas que ya está recibiendo, podemos ver que el trailer parece estar plagado de la estética que ya vimos en la película de Demi Moore, y no solo eso, The Beauty trata de un mundo donde gente que se dedica al modelaje comienzan a morir de formas horribles y, sobre todo, misteriosas.

Es con esa premisa que el FBI debe iniciar una investigación y descubren que parece que todo está siendo ocasionado por una enfermedad de transmisión sexual que "todos quieren tener", pues transforma a las personas a su versión joven y atractiva. Así se adentran a The Corporation, liderada por un multimillonario responsable de crear esa droga a la que llama "The Beauty".

Además en sus posters oficiales resalta, aparte de una clara jeringa, el lema "Una vacuna te hace hot", mientras vemos a los protagonistas con la mitad de su rostro envejecido y la otra mitad no.

El reparto de The Beauty

Sabemos que Ryan Murphy suele repetir a sus actores en varias de sus entregas, y esta no es la excepción, pues para la serie de The Beauty el reparto está conformado por:



Evan Peters

Rebecca Hall

Bella Hadid

Jeremy Pope

Ashton Kutcher

Amelia Gray Hamlin

Isabella Rossellini

Ben Platt

¿Cuándo se estrena The Beauty?

The Beauty se estrena el 22 de enero y podrás verla a través de Disney+.