LUTO en el K-Pop: Muere Mo Soo-Jin, cantante de Acoustic Collabo

El miércoles 28 de enero se dio a conocer que Mo Soo-Jin, integrante del grupo Acoustic Collabo, habría muerto a la edad de 27 años. Esta triste noticia conmocionó al mundo del k-pop y la música surcoreana, pues varios han sido los artistas que han perdido la vida. Fue a través de un comunicado que se anunció la partida de Mo Soo-Jin:

"Lamentamos comunicarles esta triste y lamentable noticia. La vocalista de Acoustic Collabo, Mo Soo-jin, nos dejó el pasado 25 de enero. La familia de la difunta lamenta profundamente la repentina y trágica noticia. De acuerdo con sus deseos, no se revelará información detallada, incluida la causa de la muerte, por lo que les pedimos su generosa comprensión".

(Información en desarrollo)