MALAS NOTICIAS para los fans de Avatar, esto es lo que sucederá con la película de “The Legend of Aang”

Cuando se anunció la película de The Legend of Aang: The Last Airbender, todos enloquecimos al saber que, por fin, podríamos ver la vida adulta de Aang, Toph, Katara y Sokka, creada además por Avatar Studios la cual nos entregó la querida y aclamada serie de Avatar: La Leyenda de Aang. Sin embargo el entusiasmo parece estarse difuminando pues acaban de confirmar que esta película NO LLEGARÁ a los cines, y pasará directo a estar en la plataforma de streaming Paramount+ en el 2026, noticia que se dio en exclusiva a través de The Hollywood Reporter.

En redes sociales no tardaron en posicionarse respecto a esta noticia que, para muchos, es devastadora, pues ver la continuación de la historia de Aang en la pantalla grande le añadía cierta ilusión más grande al hecho del estreno de la película. Y si bien muchos dieron un respiro tranquilo después de haber creído que se iba a cancelar, muchos otros comentaron que el cine "está en decadencia", y otros salieron a relucir en tono de broma que "así es como querían comprar Warner y salvar el cine".

¿Qué actores estarán en la película? Se integran nuevos rostros

Pero que no cunda el pánico, no todas son malas noticias, y es que junto con el anuncio del pase directo de la película a Paramount+, también conocimos a los actores que se estarán integrando a este esperado largometraje:



Taika Waititi

Geraldine Viswanathan

Dee Bradley Baker

Peta Sergeant

Freida Pinto

Ke Huy Quan

Ellos se estarán uniendo al elenco que ya había sido confirmado con anterioridad: Dave Bautista, Eric Nam, Jessica Matten, Dionne Quan, Román Zaragoza y Steven Yeun.

¿Cuándo se estrena la película de The Legend of Aang?

Según lo confirmado hasta el momento y si la película no sufre ningún retraso, The Legend Of Aang: The Last Airbender estaría llegando como ESTRENO a Paramount+ en otoño del 2026. Consolidándose así la plataforma como el lugar exclusivo en donde podremos disfrutar todas las entregas que nos ha brindado Avatar Studios.