OFICIAL: Megadeth dará un segundo concierto en la CDMX como parte de su gira de despedida

Tras el gran furor que despertó la gira de despedida de Megadeth en México, se ha confirmado que la banda estdounidense abrirá una segunda fecha en la la Arena Ciudad de México como parte de esta gira "This Was Our Life", con la que los fans del heavy metal podrán despedir a Dave Mustaine y compañía.

A través de redes sociales se confirmó que la banda se estará presentando el 11 de mayo en su segunda noche en la Ciudad de México en lo que será una gira única, pues significa el fin de actividad de la banda que ha marcado un antes y un después con un sonido único.

¿Cuándo y en dónde serán los conciertos de Megadeth?

Hace semanas se informó que la banda conformada por Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo y Dirk Verbeuren llegará a algunas ciudades de México como parte de su gira de despedida donde podremos escuchar himnos como "Symphony Of Destruction", "Holy Wars... The Punishment Due", "Tipping Point" entre otras en las siguientes cuatro fechas:



La Arena Monterrey - 08 de mayo

La Arena Ciudad de México - 10 y 11 de mayo

La Arena Guadalajara - 13 de mayo

¿Qué precio tienen los boletos para el concierto de Megadeth?

Durante las primeras fechas pudimos saber que los boletos se pueden comprar a través de SuperBoletos y que tienen precios que van desde los $628 hasta los $3,138 y la preventa con Banco Azteca será el próximo domingo 23 y lunes 24 de noviembre a las 9 am.

Venta general a partir del 25 de



Cancha VIP: $3,138

Zona Pepsi: $2,887

Amarillo: $2,887

Zona Mercado Libre: $2,887

Zona Zapata: $2,887

Zona Toyota: $2,887

Zona Elektra: $2,887

Zona Boing: $2,887

Zona Mccormick: $2,510

Verde: $2,510

Zona Miniso: $2,510

Zona Banco Azteca: $2,510

Zona Mega: $2,510

Zona Sabritas: $2,510

SP Platino: $2,134

SP Oro VL: $2,134

SP Oro: $2,134

SP Platino VL: $2,134

DISCAP: $2,134

Aqua: $2,134

Morado: $1,757

Cancha Rojo: $1,632

Celeste: $1,381

Gris: $1,004

Gris VL: $1,004

Cafe: $753

Cafe VL: $753

Rosa: $628

Rosa VL: $628