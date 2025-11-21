OFICIAL: Megadeth dará un segundo concierto en la CDMX como parte de su gira de despedida
El fin de una era llegó y Megadeth se despedirá en grande de su público mexicano.
Tras el gran furor que despertó la gira de despedida de Megadeth en México, se ha confirmado que la banda estdounidense abrirá una segunda fecha en la la Arena Ciudad de México como parte de esta gira "This Was Our Life", con la que los fans del heavy metal podrán despedir a Dave Mustaine y compañía.
A través de redes sociales se confirmó que la banda se estará presentando el 11 de mayo en su segunda noche en la Ciudad de México en lo que será una gira única, pues significa el fin de actividad de la banda que ha marcado un antes y un después con un sonido único.
¿Cuándo y en dónde serán los conciertos de Megadeth?
Hace semanas se informó que la banda conformada por Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, James LoMenzo y Dirk Verbeuren llegará a algunas ciudades de México como parte de su gira de despedida donde podremos escuchar himnos como "Symphony Of Destruction", "Holy Wars... The Punishment Due", "Tipping Point" entre otras en las siguientes cuatro fechas:
- La Arena Monterrey - 08 de mayo
- La Arena Ciudad de México - 10 y 11 de mayo
- La Arena Guadalajara - 13 de mayo
¿Qué precio tienen los boletos para el concierto de Megadeth?
Durante las primeras fechas pudimos saber que los boletos se pueden comprar a través de SuperBoletos y que tienen precios que van desde los $628 hasta los $3,138 y la preventa con Banco Azteca será el próximo domingo 23 y lunes 24 de noviembre a las 9 am.
Venta general a partir del 25 de
- Cancha VIP: $3,138
- Zona Pepsi: $2,887
- Amarillo: $2,887
- Zona Mercado Libre: $2,887
- Zona Zapata: $2,887
- Zona Toyota: $2,887
- Zona Elektra: $2,887
- Zona Boing: $2,887
- Zona Mccormick: $2,510
- Verde: $2,510
- Zona Miniso: $2,510
- Zona Banco Azteca: $2,510
- Zona Mega: $2,510
- Zona Sabritas: $2,510
- SP Platino: $2,134
- SP Oro VL: $2,134
- SP Oro: $2,134
- SP Platino VL: $2,134
- DISCAP: $2,134
- Aqua: $2,134
- Morado: $1,757
- Cancha Rojo: $1,632
- Celeste: $1,381
- Gris: $1,004
- Gris VL: $1,004
- Cafe: $753
- Cafe VL: $753
- Rosa: $628
- Rosa VL: $628
Debido a la increíble demanda, @Megadeth anuncia segunda fecha en la #ArenaCDMX
📅 NUEVA FECHA: 11 de mayo 2026
Preventa con Banco Azteca: 23 y 24 de noviembre, 9 am
Venta general a partir del 25 de noviembre a las 9 am