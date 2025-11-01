Fecha y hora EXACTA de la preventa de boletos para el concierto de Megadeth en México 2026

Recientemente se anunció que la banda liderada por Dave Mustaine, Megadeth dará tres conciertos en México para mayo del 2026 como parte de su gira "This Was Our Life" con la cuál podrán final a su actividad, en lo que será una despedida única.

Megadeth lleva más de cuatro décadas llevando su sonido de trash metal a todas partes del mundo y este 2026 han decidido ponerle fin a su actividad como banda y qué mejor manera que hacerlo en lo más alto rodeado de todos los fans que los han acompañado a lo largo de los años, por ello ofrecerán tres conciertos en México: Monterrey, CDMX y Guadalajara.

¿Cuándo será la preventa para el concierto de Megadeth?

Se ha informado que los boletos para sus conciertos en la Arena Monterrey, la Arena México y la Arena Guadalajara estarán disponibles el mismo día a través de la plataforma de SuperBoletos, siendo la preventa estos próximos lunes 10 y martes 11 de noviembre a las 10:00 am, donde solo los clientes de Banco Azteca tendrán este beneficio.

La venta general al público será el miércoles 12 de noviembre a la misma hora y podrás comprar los boletos en línea en la mencionada web de SuperBoletos o en taquillas oficiales, por lo que te recomendamos estar atento y darte prisa pues serán conciertos irrepetibles.

¿Cuándo serán los conciertos de Megadeth en México?

La banda estadounidense llegará a México por última vez en las siguientes tres fechas



La Arena Monterrey - 08 de mayo

La Arena Ciudad de México - 10 de mayo

La Arena Guadalajara - 13 de mayo

La legendaria banda @Megadeth llega al escenario de la #ArenaCDMX el 10 de mayo de 2026 con un ritual de energía brutal que no te puedes perder 💥🎸



Preventa Banco Azteca: 10 y 11 de noviembre, 10:00 am

Venta general: 12 de noviembre, 10:00 am en https://t.co/L5iUegkTU0

De momento solamente se esperan esas tres fechas, aunque al tratarse de un adiós definitivo la gira se podría extender, aunque esto está aún sin confirmarse.

La banda integrada por Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari, Dirk Verbeuren y James LoMenzo dará un último paso por México como parte de su gira de despedida “This Was Our Life” donde podremos escuchar himnos del metal como "Symphony Of Destruction", "Holy Wars... The Punishment Due", "Tipping Point" entre otras.