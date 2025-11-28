“Un vínculo especial”: Millie Bobby Brown confiesa cómo lleva su relación con David Harbour

La actriz británica Millie Bobby Brown habló por primera vez tras los rumores de una supuesta demanda por acoso y bullying en contra de David Harbour, quien interpreta a su padre en la exitosa serie “Stranger Things”.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la protagonista de la producción creada por los hermanos Duffer aseguró que mantiene una relación cercana con Harbour: “Amamos este programa con todo, y valoramos nuestra amistad más que cualquier cosa”, dijo la actriz.

Durante el estreno mundial de la última temporada, Brown, de 21 años, reafirmó la conexión con su compañero de elenco: “Hemos estado haciendo eso durante los últimos 10 años. Quiero decir, siempre hemos estado unidos en eso”.

Más tarde, en conversación con Entertainment Tonight, la actriz agregó: “Tengo un vínculo realmente especial con David porque tenemos una relación de padre e hija y hacemos todas las escenas juntos”.

¿Qué dijeron los creadores de “Stranger Things”?

En la alfombra roja, los hermanos Matt y Ross Duffer fueron consultados sobre los rumores de un ambiente laboral tenso o de una investigación por conducta inapropiada en el set. Según reseñó el Daily Mail, los creadores no negaron la existencia de comentarios, pero defendieron la relación con el elenco.

“Obviamente, entiendes que no puedo entrar en asuntos personales del set, pero diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas somos una familia y nos preocupamos profundamente unos por otros”, declaró Ross Duffer a The Hollywood Reporter.

Agregó además: “Así que nada es más importante que tener un ambiente donde todos se sientan seguros y felices”.

Shawn Levy desmiente los rumores

El director y productor ejecutivo de la serie, Shawn Levy, también respondió a las especulaciones: “Al final del día, ese es el trabajo: necesitas crear un entorno laboral respetuoso donde todos se sientan cómodos y seguros, y por eso hicimos todo lo posible para construir ese ambiente. Estamos orgullosos de haberlo logrado”.

Sobre las versiones publicadas, Levy fue contundente: “He leído varias historias y algunas son sumamente inexactas. Hay mucho ruido alrededor”.

Finalmente, el productor desmintió cualquier enemistad entre los protagonistas: “La verdad es que consideramos a este elenco y a este equipo como una familia, y nos tratamos con respeto. Eso siempre ha sido un pilar fundamental”.