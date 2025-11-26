Los creadores de “Stranger Things” revelan los únicos 4 capítulos que importan para entender la última temporada

Los creadores de “Stranger Things”, los hermanos Matt y Ross Duffer, revelaron cuáles son los cuatro episodios imprescindibles que los fanáticos deben ver para comprender el desenlace de la última temporada. Con esta guía, los espectadores podrán saltarse varios capítulos y llegar preparados a la quinta entrega, donde se definirá el destino de Eleven y Vecna.

En entrevista con The Hollywood Reporter, los Duffer señalaron que los capítulos esenciales son:

“Will, el sabio” (temporada 2, episodio 4)

“El espía” (temporada 2, episodio 6)

“La masacre en el laboratorio Hawkins” (temporada 4, episodio 6)

“Piggyback” (temporada 4, episodio 9)

Los episodios imprescindibles

“Will, el sabio”

En este capítulo, Will Byers (Noah Schnapp) empeora en el hospital debido a su conexión con el Mundo al Revés. Es la primera vez que comienza a dibujar lo que ve, marcando un punto clave en la mitología de la serie.

“El espía”

Aquí se revela cómo actúan los infectados y la relación que mantienen entre ellos. Mientras tanto, Eleven y sus amigos buscan respuestas sobre la enfermedad que afecta a Will.

“La masacre en el laboratorio Hawkins”

Este episodio de la cuarta temporada muestra un salto en el tiempo y narra la historia de Henry Creel, quien se convierte en Vecna. Se revelan detalles de su pasado y cómo llegó al laboratorio de Hawkins.

“Piggyback”

El último capítulo de la cuarta temporada muestra la victoria de Vecna, quien abre un portal en todo Hawkins. Es una de las escenas más impactantes de la serie, donde Max pierde la visión.

La visión de los hermanos Duffer

Matt Duffer explicó: “La segunda temporada fue cuando realmente desarrollamos la mitología y profundizamos en cómo esta iba a ser una serie continua. Ahí empezamos a sembrar las semillas de la mitología, y creo que probablemente por eso es tan relevante (…) La cuarta temporada también es muy relevante, ‘Masacre en el Laboratorio de Hawkins’ es una buena historia”.

Por su parte, Ross Duffer destacó la importancia de los primeros capítulos: “Si vas a volver a ver algo, sin duda volvería a ver esas primeras temporadas, porque realmente se trata de conectar todo con las temporadas uno y dos. Esas son las temporadas a las que más hicimos referencia, porque realmente queríamos que esto fuera circular y cerrara el círculo. Hay muchos misterios que planteamos y que luego intencionadamente no resolvimos en esas primeras temporadas”.

Estreno de la quinta temporada

La última temporada de “Stranger Things” se estrenará en tres partes:

Volumen 1: 26 de noviembre (4 episodios)

Volumen 2: 25 de diciembre (3 episodios)

Final de serie: 31 de diciembre (1 episodio)

Todos llegarán a las 5 p.m. PST, lo que significa que los usuarios en Estados Unidos deberán ajustar la hora dependiendo de su región. En la costa, por ejemplo, el estreno se dará a las 8 p.m. EST.