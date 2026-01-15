ÚLTIMA HORA: Muere leyenda del post punk Kenny Morris, baterista fundador de Siouxsie and The Banshees

Este jueves 15 de enero se confirmó la triste noticia de la muerte de Kenny Morris a la edad de 68 años, quien fuera uno de los bateristas y percusionistas pioneros en movimientos del punk y post punk, además de formar parte de una de las bandas más influyentes: Siouxsie and The Banshees.

Morris trabajó en los dos primeros discos de Siouxsie and The Banshees 'The Scream' (1978) y 'Join Hands' (1978), trabajos que le valieron para ser considerado como uno de los bateristas más revolucionarios del siglo pasado, donde incluso su sonido es considerado como precursor en el post-punk.

¿De qué murió Kenny Morris?

Por ahora su familia y amigos cercanos se han mantenido reservados respecto a la causa de muerte del artista, aunque el triste hecho fue confirmado por John Robb, quien además de periodista era amigo de Kenny, quien a través del sitio independiente Louder Than War confirmó el deceso.

“Kenny era amigo nuestro, y siempre era un placer verlo y pasar el rato con él cuando visitábamos Cork, Irlanda, donde vivía. Era una compañía dulce, elocuente, artística y fascinante, y su hermosa excentricidad era adorable. Aparecía con traje y vestido, con las esposas abiertas en una mano, y la siguiente vez con un estilo totalmente diferente, pero perfectamente creado, pero aún con la ingeniosa confrontación de la era punk de 1976, de la que fue parte clave”, escribió John como parte de su despedida.

¿Quién fue Kenny Morris?

Nacido en 1957, se sabe que Kenny Morris fue un músico autodidacta, lo que en la década de los 70’s le valió para dejar su sello personal en el mundo de la música pues fue el primer baterista de estudio de Siouxsie and the Banshees, con quien grabaron dos de sus discos más aclamados y el que ciertamente marcó a toda una generación.

Morris se unió a la banda a inicios del año 1977 luego de haberlos visto en su primer concierto en directo en el 100 Club a lo que el reste sería historia, pues dentro de esta primera etapa dejaría un sonido muy característico dentro del sonido de la banda y del post-punk en general, influenciando bandas de culto como Joy Division o Bauhaus.

Además de músico también fue productor de audio y artista visual donde plasmaba sus grandes visiones y ambiciones artísticas, destacando sobre todo en cortometrajes y en la pintura.