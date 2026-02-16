Muere Miss Penny, la gatita de Tiny Chef, así fue la desgarradora despedida

La cuenta oficial de Instagram del Tiny Chef subió un desgarrador video en donde daban a conocer la noticia de la muerte de Miss Penny, la gatita mascota de la producción y quien además se habría convertido en una minina muy famosa pues logró aparecer en diferentes cápsulas del querido Chef.

Este fue el mensaje con el que le dijeron adiós a Miss Penny:

"Lamentablemente hoy tenemos una noticia muy triste que compartir. Este fin de semana, el equipo se reunió durante un momento de calma con Chef, con muchas cobijas y sus ositos favoritos, y compartimos con él la devastadora noticia de que Miss Penny había fallecido."

La noticia no solo sacudió a la producción, si no también a los seguidores del Tiny Chef, quienes sentían cariño hacia la gatita, sobre todo aquellos quienes han sufrido pérdidas de mascotas. El mensaje continúa con:

"Han corrido muchas lágrimas, grandes y pequeñas. Nuestros corazones están rotos, por decir lo menos, y Cheffy se ha quedado sin palabras. Chef y Miss Penny tenían un vínculo que solo se ve una vez cada varias vidas, y verlos juntos era un regalo para cualquiera que tuviera suerte de presenciarlo."

¿Dónde ver las cápsulas del Tiny Chef?

Recordemos que Tiny Chef habría sido adquirido por Nickelodeon, canal por el que era transmitido el show de Cheffino, sin embargo en el 2025 se anunció que el show sería cancelado y sacado del aire, algo que alteró bastante a la comunidad afín que seguía cada uno de los capítulos del Chef, por lo que rápidamente se armó una campaña para recaudar fondos y que la producción pudiera seguir por su cuenta.

Gracias a ello la producción de Tiny Chef pudo continuar y ahora suben contenido a su canal de YouTube Oficial: The Tiny Chef Show, en donde puedes disfrutar de sus cápsulas.