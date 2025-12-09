ÚLTIMA HORA: Muere una de las FIGURAS EMBLEMÁTICAS de Zoé

Este lunes se confirmó el fallecimiento de Phil Vinall a los 66 años, uno de los socios más destacados de la banda mexicana Zoé , quien trabajara con ellos en varias de sus obras más célebres, dejando un legado dentro del rock mexicano imborrable.

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer sobre este triste suceso, donde incluso León Larregui ya se pronunció en redes sociales, donde escribió “Goodbye Guru Sensei!!! Hasta la proxima ronda…”; aunque de momento se desconoce las causas de su fallecimiento.

¿Quién fue Phil Vinall?

Vinall fue un productor e ingeniero de audio británico que destacó dentro de la escena del rock alternativo durante mediados de la década de los 90’s, donde se le asoció bastante con bandas icónicas como Radiohead, Placebo o Pulp, aunque años después daría con una de las bandas emergentes que conquistaron México: Zoé.

En la última década vivió en la Ciudad de México, donde fundó Panoram Studios/ Toy Factory y trabajó en varios álbumes de bandas como Zoé, Enjambre, Jumbo, LeBarón o Kinky, con quienes dejó grandes trabajos de estudio.

Es sabido que su relación con Zoé inició durante los primeros años de actividad de la banda, pues de acuerdo con entrevistas y demás anécdotas, una vez que la banda se estableció en la CDMX contactaron por correo electrónico Phil Vinall, quien mezcló su álbum debut Zoé de 2001.

¿Cuáles fueron los mejores trabajos de Phil Vinall?

Considerado ya como una de las figuras más destacadas de la música indie rock y alternativo, uno de sus trabajos más reconocidos fue junto a Zoé, con la producción de Rocanlover de 2003, donde se encuentran canciones como “Love”, “Peace & Love”, “Veneno”o “Soñé”.

Estuvo a cargo en la preproducción del Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea donde vienen canciones como “No Me Destruyas”, “Paula”; también realizó el trabajo de producción en Reptilectric, de donde se desprende: “Reptileptric”, “Nada”, “Poli” o “Luna”.

De aquí parte a el aclamado “Música de Fondo”, el MTV Unplugged de Zoé que es una de las sesiones más reconocidas de este formato en todo el mundo.

Finalmente, trabajó con Zoé en Programatón de 2012 y Aztlán, siendo este último disco con el que consiguió un Grammy en el año 2018.

En el 2017 produjo el disco de Enjambre, Imperfecto extraño, mismo que es considerado como una de las mejores obras de la banda, donde vienen canciones como “Tercer Tipo”, “Detestame", “Y La Esperanza” o “Vida En El Espejo”.