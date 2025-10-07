¿9 mil pesos? León Larregui reacciona a reventas para concierto de Zoé en Fiestas de Octubre de Guadalajara

En las últimas semanas mucho se ha hablado sobre Zoé, pues la banda liderada por León Larregui hizo su regreso de lleno a los escenarios tras varios años de haber mostrado poca actividad y ante ello agotaron de manera sencilla 5 fechas en el Estadio GNP de la Ciudad de México y van por una sexta.

Como si fuera poco, con motivo de su gira “Rexsexex” Zoé ha anunciado una serie de conciertos con el cual llegarán a las Fiestas de Octubre realizadas en Guadalajara, evento que como era de esperarse, agotó las localidades en escasos minutos, siendo que en reventa llegaron a estar hasta en $9 mil pesos.

¿Cuál fue la reacción de León Larregui ante la reventa de los boletos de Zoé en Guadalajara?

Ante el furor que la banda originaria de Cuernavaca generó en sus fans, muchos de los boletos para su conciertos en las Fiestas de Octubre cayeron en reventa, donde diversos medios locales acusaron que las entradas llegaron a estar hasta en 9 mil pesos, lo cuál fue una abuso para los fans de Zoé.

Ante esto, León Larregui compartió una publicación de una fan quien no denunciaba los precios de reventa y lamentaba no poder haber ido, donde el cantante comentó “Que mal”, así a secas.

¿Cuáles eran los precios de las entradas para el concierto de Zoé en las Fiestas de Octubre de Guadalajara?

Los boletos preferentes para el concierto de Zoé en el Auditorio Benito Juárez de las Fiestas de Octubre de Guadalajara costaban $400 pesos y los más caros, tenían un precio de $1881 pesos.

La banda logró un sold-out en pocos minutos, por lo que a días de este gran concierto, algunas personas intentaron sacar provecho de este evento, aunque los precios impuestos ya rebasaban la lógica y el bolsillo.

Miles de seguidores de la banda que no pudieron vivir este concierto han posteado en redes sus deseos de poder ver a Zoé en alguna fecha cercana, tomando en cuenta su nueva gira, por lo que probablemente marcaría el regreso de la banda a Guadalajara.

