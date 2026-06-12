Azteca 7 transmitirá el Estados Unidos vs. Paraguay, partido de la fase de grupos del Mundial 2026

¡Por fin! Tras mucha espera, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ ha iniciado y es que el torneo de fútbol más importante de todo el mundo ya ha dejado ver sus primeros minutos donde México ofreció un buen partido de fútbol ante su similar de Sudáfrica y esto poco a poco toma forma.

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Aunque esta vez es turno de nuestro vecino del norte con quien compartimos sede, pues Estados Unidos estarán recibiendo a la Selección de Paraguay en otro intenso partido de esta justa que ha eclipsado al mundo entero.

¿Cuándo juega Estados Unidos vs Paraguay en el Mundial 2026?

Como parte de esta primera jornada mundialista, la Selección de los Estados Unidos estarán recibiendo a Paraguay en el Estadio Los Ángeles este viernes 12 de junio en punto de las 6:45 pm, donde ambos conjuntos del Grupo D lo dejarán todo con el fin de llegar de mejor manera a la siguiente fase del torneo.

Este partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ llega como uno de los mejores 32 partidos que Tv Azteca, el canal del Mundial llevará hasta tu casa durante este torneo que nadie se querrá perder.

¿En dónde ver los mejores partidos del Mundial 2026?

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