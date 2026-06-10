¿Qué significa “La primera ya duerme en...”? Te explicamos el contexto del meme de México en la Copa Mundial 2026

Estamos a escasas horas de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el torneo de fútbol más importante que literalmente eclipsará al mundo entero y que contará con México, Estados Unidos y Canadá como sedes y si bien, este es un dato que hemos ido escuchando desde hace varios años, en los últimos días ha surgido una tendencia que coloca a nuestro país como campeón, (leíste bien).

Para la edición de este 2026 llegan Argentina de Lionel Messi como la vigente campeona y hay algunas más que se perfilan como favoritas como lo son España de Lamine Yamal, Portugal de Cristiano Ronaldo o Francia de Dembelé, pero podríamos ser testigos de historia pura si es que México llegara a ganar la copa asegurando que “La primera ya duerme en…” ¿Tenochtitlán?

¿Qué significa que “La primera ya duerme en”…?

En redes sociales, se ha hecho espacio el trend donde se sugiere que “la primera Copa” ya duerme en (inserte nombre de localidad de México), dando a entender que podríamos levantar por primera vez la Copa Mundial de la FIFA™.

Aunque el panorama luce muy complicado, este torneo es considerado como el “evento canónico” de todo mexicano que sueña con ver a su selección hacerse del trofeo más codiciado del fútbol (aún más que la Eurocopa Cristiano Ronaldo).

Por ello, cientos de usuarios han comenzado a subir videos a su estilo haciéndose a la ilusión de que México levantará la Copa de la mano de Javier “El Vasco” Aguirre.

¿Qué probabilidad hay de que México gane la Copa Mundial de la FIFA™?

De acuerdo con varios cálculos, se ha especulado que México tiene entre el 0.8% y el 1.3% de hacerse del título de campeón del mundo… Pero aunque sea muy baja, no es imposible.

Cabe mencionar que cuando México es local, el apoyo de su gente le ayuda a avanzar más lejos dentro del certámen, por lo que ese “5to partido” podría ser una realidad a vencer primero.

La probabilidad de avanzar de Fase de Grupos es del 95%, ganar Dieciseisavos de 49.8% a 68%.

Acá es donde todo cambia… Pues la probabilidad de llegar a Octavos de Final es del 24%, llegar a Cuartos del 13%, pasar a Semifinales del 3.8% y finalmente, de llegar a la Final del 2%.